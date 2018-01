Wielkie strzelanie Bayernu, Lewandowski pędzi po koronę





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA / PAP/EPA Lewandowski trafił w drugiej połowie

Szalony początek Hoffenheim, potem jeszcze bardziej szalona i skuteczna pogoń Bayernu. Trzy punkty zostały w Monachium, w dużej mierze dzięki Robertowi Lewandowskiemu. Polak zagrał całe spotkanie, zdobył jedną bramkę i dorzucił do tego asystę. Gospodarze pokonali ostatecznie Wieśniaków 5:2.

Bayern przespał pierwsze minuty. Goście szybko wywalczyli rzut karny po faulu Joshuy Kimmicha. Sven Urleich obronił strzał Serge Gnabry'ego, ale za chwilę pokonał go Mark Uth. Niedługo potem sytuacja gospodarzy zrobiła się jeszcze gorsza - z dystansu trafił Gnabry. co ciekawe, to piłkarz wypożyczony do Hoffenheim z... Bayernu.

Mistrz zaczął grać

Błyskawicznie stracone gole podziałały na Bayern jak płachta na byka. Mistrzowie Niemiec ruszyli do ataku. Kontakt z rywalem złapali dzięki Lewandowskiemu. Była 20. minut, gdy Polak zmienił tor lotu piłki po strzale Kingsleya Comana, co kompletnie zmyliło bramkarz gości.

Gospodarze przebudzili się na dobre i tym razem to oni poszli za ciosem. Do remisu chwilę później doprowadził Jerome Boateng, wykorzystując głową dośrodkowanie Arjena Robbena. Swojego kolejnego gola szukał też Lewandowski. Polski napastnik nie miał stuprocentowych sytuacji, próbował kilku strzałów, ale nie znalazły one drogi do siatki.

Źródło: EPA/LUKAS BARTH Polak ma już osiemnaście goli w lidze

Trzy po przerwie

Piękne gole, asysta. Niemcy zachwyceni Polakiem. "Sobota-show w Dreźnie" W Niemczech... czytaj dalej » Bayern i tak dominował. Objęcie prowadzenia wydawało się być kwestią czasu. Egzekucję nad Wieśniakami monachijczycy odłożyli na drugą połowę. Trzeciego gola kibice doczekali się dwadzieścia minut po przerwie. Duża w tym zasługa Lewandowskiego, który obsłużył kluczowym podaniem Comana.

Nadzieję na wywalczenie punktu goście kilkadziesiąt sekund później za sprawą Arturo Vidala. Chilijczyk uderzył piłkę głową, futbolówkę z bramki wybił obrońca, jednak jak uznał arbiter, zdążyła ona wcześniej przekroczyć linię.

Wynik w samej końcówce ustalił nowy napastnik Bawarczyków Sandro Wagner, który na placu gry zameldował się pięć minut wcześniej.

Po mistrzostwo i koronę

Lewandowski zagrał swoje drugie spotkanie w tym roku. Na inauguracje rundy pauzował, lecząc uraz rzepki, którego nabawił się jeszcze w grudniu. W pierwszym meczu po powrocie strzelił Werderowi dwa gole, a Bayern zwyciężył 4:2. Po sobotnim ma już na koncie 18 trafień i pewnie prowadzi w klasyfikacji strzelców Bundesligi.

"Lewy" zmierza po koronę króla strzelców, a jego zespół po szóste z rzędu mistrzostwo. Po 20. kolejce wciąż ma aż szesnaście punktów przewagi nad drugim w tabeli Schalke.

WYNIK:

Bayern - Hoffenheim 5:2

Bramki:

Lewandowski 21’, Boateng 25’, Coman 63’, Vidal 66’, Wagner 90’ - Uth 3’ - Gnabry 12’