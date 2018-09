Trafił z chirurgiczną precyzją, cudownie dograł piętą. Tak bawił się "Lewy"

25.8 | - Powiedziałem to, co czułem, co miałem na sercu - wyznał w rozmowie z dziennikarzem Eleven Sports Robert Lewandowski, komentując swój ostatni wywiad dla magazynu "Sport Bild". Snajper Bayernu mówił też między innymi o trudnym momencie z poprzedniego sezonu, gdy borykał się z przewlekłą kontuzją rzepki. - Musiałem walczyć z samym sobą - zdradził.

Przyjął przed polem karnym, ułożył sobie piłkę do strzału i huknął lewą nogą nie do obrony. Było dwa 2:0, Bayern był już niemal pewny kolejnych trzech punktów, a Robert Lewandowski mógł świętować drugie trafienie w sezonie. Gol bardzo ładny, ale do takich Polak nas już przyzwyczaił. Na jeszcze większą uwagę zasługuje więc to, co kapitan Biało-Czerwonych zrobił kilka minut później. Dostał piłkę w tym samym sektorze, ale tym razem nie strzelał, tym razem cudowanie zagrał piętą, a Thomas Mueller, będąc sam przed bramkarzem, podwyższył wynik. - Zagranie Lewandowskiego to dzieło sztuki - zachwycali się komentatorzy meczu.