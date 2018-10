Glik o samobójczym golu: ratowałem sytuację, byłem blisko





- Żeby wygrywać takie mecze, trzeba zagrać perfekcyjnie - przyznał Kamil Glik. Polska z Portugalią perfekcyjna nie była i przegrała 2:3.

Wyróżnić nie ma kogo, kilku mocno zawiodło. Oceniliśmy Polaków Zaczęło się... czytaj dalej » - Czego zabrakło? Graliśmy przeciwko świetnej drużynie, która ma wiele indywidualności. Żeby wygrywać takie mecze, trzeba rozgrywać je perfekcyjnie. Ten dzisiejszy perfekcyjny nie był - ocenił na gorąco polski obrońca.

Trzeci "samobój"

Glik był autorem gola samobójczego przed przerwą, po którym Portugalczycy prowadzili 2:1. Chciał wybić piłkę Rafie Silvie spod nóg, uprzedził go wślizgiem, ale uczynił to pechowo i trafił do bramki Łukasza Fabiańskiego. To jego trzeci "samobój" w kadrze.



- Bramka zapisana na moje konto, ale to nie była taka, jaką straciliśmy z Danią. Ratowałem sytuację, byłem blisko uratowania - tłumaczył się.



Z Danią, w eliminacjach do mistrzostw świata, nieszczęśliwie odbił piłkę głową, ale Polska i tak wygrała (3:2).

W czwartek Polacy przegrali 2:3. Po dwóch meczach w Lidze Narodów uzbierali tylko punkt.



- Trener powiedział nam: głowy do góry. Że cały czas pracujemy - podsumował Glik.



W niedzielę, z Włochami, ma być lepiej.

Polska - Portugalia 2:3 (1:2)

Bramki: Krzysztof Piątek (18.), Jakub Błaszczykowski (77.) - Andre Silva (31.), Kamil Glik (43. - samobójcza), Bernardo Silva (52.)

Polska: Łukasz Fabiański - Bartosz Bereszyński (46. Tomasz Kędziora), Kamil Glik, Jan Bednarek, Artur Jędrzejczyk – Piotr Zieliński, Grzegorz Krychowiak, Mateusz Klich (63. Jakub Błaszczykowski), Rafał Kurzawa (64. Kamil Grosicki) - Robert Lewandowski, Krzysztof Piątek

Portugalia: Rui Patricio – Joao Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Mario Rui – Ruben Neves, Wiliam Carvalho, Pizzi (75. Renato Sanches) – Rafa Silva (85. Danilo), Andre Silva, Bernardo Silva (90+1. Bruno Fernandes).

Tabela Ligi Narodów Miejsce Drużyna Mecze Punkty Bramki 1. Portugalia 2

6

4-2 2. Polska 2

1 3-4 3. Włochy 2 1 1-2