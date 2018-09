Glik myślał o odejściu z kadry. "Po mundialu miałem trudny okres"

Foto: PAP/Bartłomiej Zborowski Video: tvn24

Brzęczek: musimy funkcjonować jako grupa

3.09 | - Nie będziemy publicznie opowiadać, jak to wszystko ma funkcjonować. Najważniejszą kwestią dla drużyny piłkarskiej jest to, co będzie działo się na boisku - powiedział na pierwszej konferencji prasowej selekcjoner kadry Jerzy Brzęczek przed meczami z Włochami i Irlandią.

»