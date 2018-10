"Zasłabł w studiu telewizyjnym". Anglia modli się za byłego selekcjonera





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Glenn Hoddle w sobotę obchodził 61. urodziny

Były piłkarz i selekcjoner reprezentacji Anglii Glenn Hoddle trafił do szpitala. Jego stan określa się jako poważny.

- Glenn Hoddle zasłabł w studiu telewizyjnym, trafił w poważnym stanie do szpitala - przekazał niepokojącą informację Jake Humphrey, prezenter BT Sport.

Hoddle, który w sobotę obchodził 61. urodziny, jest ekspertem tej stacji.

"Come on Glenn!"

Wcześniej był zawodnikiem m.in. Tottenhamu, Chelsea Londyn i AS Monaco. Rozegrał 53 spotkania w angielskiej drużynie narodowej, a w latach 1996-99 był jej selekcjonerem.

Jego były kolega z boiska Gary Lineker napisał na Twitterze: "Niezwykle niepokojąca wiadomość. Nasze myśli są z nim i jego rodziną. Dawaj, Glenn!".



Hugely worrying news that Glenn Hoddle collapsed at the BT studios earlier. Thoughts are with him and his family. Come on Glenn. — Gary Lineker (@GaryLineker) 27 października 2018