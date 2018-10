Włoski obrońca zachęca do nauki. "Nie wystarczy po prostu grać w piłkę"





Giorgio Chiellini to ewenement w świecie futbolu, nie tylko jeśli chodzi o umiejętności gry w obronie. Podczas gdy czas między treningami i meczami część zawodników spędza grając na playstation, Włoch czyta książki i się edukuje. - Istnieje ryzyko, że w wieku 35 lat nie będziesz wiedział, co zrobić ze swoim życiem - przestrzega.

Słynący z twardej gry Chiellini ma w swoim dorobku m.in. siedem tytułów mistrza kraju z Juventusem oraz srebrny medal mistrzostw Europy z reprezentacją Włoch. 34-letni obrońca Juventusu, który w ubiegłą niedzielę grał w Chorzowie w meczu Ligi Narodów z Polakami, to jeden z nielicznych piłkarzy, który zawodową grę w piłkę nożną łączy równolegle z nauką.

Już w 2010 roku uzyskał licencjat z ekonomii. Pracę dyplomową napisał na temat modelu biznesowego Juventusu w międzynarodowych wskaźnikach gospodarczych. W kwietniu poprzedniego roku obronił się, zdobywając 110 punktów. Dyplom otrzymał z wyróżnieniem. Obrońca Juventusu z dyplomem. "Brawo, doktorze" W dzisiejszym... czytaj dalej »

Zachęca i motywuje

- Musimy zachęcić jak najwięcej piłkarzy do studiowania, żeby zdobywali dyplomy uniwersyteckie, ponieważ życie jest długie - stwierdził Chiellini na spotkaniu z przedstawicielami FIFPro, Międzynarodowego Związku Zawodowych Piłkarzy. Wszystko po to, aby pomóc w promowaniu kampanii "Mind the Gap", która zajmuje się przygotowywaniem piłkarzy do życia po zakończeniu kariery.

- Życie będzie piękne po zakończeniu kariery, jeśli najpierw się na nie przygotujesz, bo istnieje ryzyko, że w wieku 35 lat nie będziesz wiedział, co zrobić ze swoim życiem - podkreślił 34-letni Chiellini.

Jak pokazują badania, tylko 13 procent czynnych piłkarzy w Europie posiada wykształcenie zawodowe uzyskane w szkołach ponadpodstawowych. U pozostałych mężczyzn wywodzących się z krajów Unii Europejskiej wynosi ona 55 procent.

Ryzyko depresji

- Istnieje również ryzyko depresji. Wielu byłych piłkarzy zmaga się z problemami finansowymi, ponieważ nie myśleli o tym, co będą robić później, nie zaprzątali sobie głowy nauką. Masz przed sobą resztę życia, nie wystarczy po prostu grać w piłkę - ostrzegał Chiellini, który rozegrał 99 meczów w reprezentacji Włoch.

Źródło: PAP/Andrzej Grygiel Chiellini grał ostatnio w meczu z Polską

Wierzy, że należyte wsparcie od najmłodszych lat może pomóc w przygotowaniu do życia po piłce. - Rodzina ma obowiązek bardziej niż ktokolwiek zachęcać i kształcić dzieci, aby kontynuowały naukę. Pamiętam, że kiedy byłem w szkole podstawowej, między szóstym a dziesiątym rokiem życia czasami mówiłem: Mamo, źle się czuję, nie chcę iść do szkoły. Ona zawsze mówiła: Jeśli nie pójdziesz do szkoły, nie pójdziesz na trening. Od razu wszystko wróciło do normy. Udało mi się i wstać i iść do szkoły - podsumował.