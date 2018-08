Buffon zagrał przeciwko synowi swojego przyjaciela





»

W sierpniu 1999 roku Gianluigi Buffon po raz ostatni zagrał w jednej drużynie z Lilianem Thuramem. W ostatni weekend włoski bramkarz strzegł bramki, którą atakował syn francuskiej legendy 21-letni Marcus Thuram. Po meczu na murawie doszło do symbolicznej sceny.

Do spotkania Buffona z Thuramem juniorem doszło przy okazji meczu 2. kolejki Ligue 1. PSG wybrało się do Guingamp. Paryżanie wygrali 3:1, choć do przerwy to gospodarze prowadzili. W drugiej części jednak sprawy w swoje ręce wzięli Neymar, który wykorzystał rzut karny i Kylian Mpabbe, strzelec dwóch goli.

Szczególny moment

Kilka razy w bramce paryżan ze znakomitej strony popisał się też Buffon, który po ostatnim sezonie opuścił Juventus po 17 latach. Więcej niż o jego interwencjach czy wyniku mówiło się o pięknym geście bramkarza po zakończeniu spotkania.

40-letni Włoch wymienił się koszulką z młodszym od niego o 19 lat Marcusem Thuramem. To syn jego przyjaciela, Liliana. Z francuskim obrońcą "Gigi" poznał się za czasów pięcioletniej gry w Parmie, zaprzyjaźnili się i potem przez kolejne pięć lat wspólnie grali w Juventusie. Ostatni raz razem zagrali w sierpniu 1999 roku, a więc dwa lata po przyjściu na świat Marcusa w Parmie.



Gianluigi Buffon swaps shirts with former teammate Lilian Thuram’s son...



(via @btsportfootball) pic.twitter.com/NQIM9BD9Q1 — Photos of Football (@photosofootball) August 18, 2018

Dla francuskiego napastnika też był to szczególny moment, o czym poinformował na Instagramie. "Pracuj, dopóki twoi idole nie staną się twoimi rywalami" - napisał i zamieścił zdjęcie z bramkarzem.

Źródło: Instagram Thuram junior i jego idol

Źródło: Instagram/Buffon Buffon w koszulce Marcusa Thurama

W jednej drużynie z synem prezydenta

W sobotnim spotkaniu Buffon zagrał też po raz pierwszy w jednej drużynie z Timothym Weahem, synem George Weaha. W latach 1995-2000 obecny prezydent Liberii był piłkarzem AC Milan i rywalizował między innymi przeciwko Parmie, w której bramki strzegł Buffon.



1997: Buffon plays with Lilian Thuram against George Weah.



2018: Buffon plays with Weah's son against Thuram's son. pic.twitter.com/DpM31yEDPZ — Old Days Football (@OldDaysFootball) August 19, 2018