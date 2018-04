Wściekły Buffon wysyła sędziego na trybuny. "Śmietnik zamiast serca"





Liga Mistrzów pędzi dalej, w tym sezonie już bez Juventusu. Na dobre z rozgrywkami pożegnał się za to legendarny bramkarz Gianluigi Buffon. W sposób koszmarny. W ćwierćfinałowym rewanżu z Realem Madryt został wyrzucony z boiska, a po spotkaniu obraził sędziego.

W pierwszym spotkaniu Real wygrał 3:0. Po godzinie rewanżu zaliczki już nie miał. Juventus odrobił straty, a potem długo skutecznie odpierał ataki gospodarzy. Gdy wydawało się, że rywalizacja skazana jest na dogrywkę, niemal w ostatniej akcji arbiter podyktował Królewskim rzut karny.

Włosi nie mogli się z tą decyzją pogodzić. Najbardziej Buffon, który w pewnym momencie arbitra odepchnął, za co Michael Oliver pokazał mu czerwoną kartkę. Do bramki wszedł Wojciech Szczęsny. Strzału Ronaldo nie obronił.

Wysłał sędziego na trybuny

Madryt się cieszy, w Katalonii obwiniają sędziego. "Kradzież stulecia" "Horrorem"... czytaj dalej » - Istota ludzka nie może niszczyć naszych marzeń w ten sposób. W doliczonym czasie, po tym w jaki sposób byliśmy w stanie wrócić do gry. Musi mieć śmietnik zamiast serca - zaatakował sędziego po meczu wściekły Buffon, stojąc przed kamerami stacji Mediaset Premium.

Włoch był przekonany, że Oliver nie poradził sobie z presją. Dodał, że w słownych atakach na arbitra mógł posunąć się o wiele dalej, ale w pewnym momencie się opamiętał.

- W tamtej chwili mogłem powiedzieć mu wszystko, ale zdawałem sobie sprawę z sytuacji, którą sprokurowałem. Jeśli nie masz charakteru, żeby prowadzić takie mecze, na takim stadionie i podjąć odpowiednią decyzję, powinieneś usiąść na trybunach z żoną i dziećmi i wcinać czipsy - dodał.

To już koniec

Piłka wpadła do bramki Juventusu dopiero w siódmej minucie doliczonego czasu. Wszystko spowodowane było ogromnym wspomnianym zamieszaniem do jakiego doszło na murawie. Buffon nie chciał je opuścić, w końcu zrobił to po interwencji kolegów.

Już za linią boczną próbował uspokoić go Szczęsny.Wkrótce polski bramkarz będzie grać dla Juve częściej. Buffon ma 40 lat, już kilka miesięcy temu zapowiedział, że po tym sezonie kończy z piłką. Jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, był to więc dla niego ostatni występ w karierze. Zagrał w niej 117 meczów. Przed czasem z boiska wyleciał tylko raz - w środę.

Wyniki 1/4 finału Ligi Mistrzów:



wtorek, 10 kwietnia:

AS Roma - Barcelona 3:0 (1:0); pierwszy mecz 1:4

Manchester City - Liverpool 1:2 (1:0); 0:3



środa, 11 kwietnia:

Bayern Monachium - Sevilla 0:0; 2:1

Real Madryt - Juventus Turyn 1:3 (0:2); 3:0

Losowanie par półfinałowych odbędzie się w piątek w Nyonie. Pierwsze mecze tej fazy zaplanowano na 24-25 kwietnia, a rewanże na 1-2 maja. Finał zostanie rozegrany 26 maja w Kijowie.