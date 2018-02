Pique prowokował kibiców. "To minimum, co mogłem zrobić"





Nie ma chyba miesiąca, żeby w Hiszpanii nie było głośno wokół Gerarda Pique. Tym razem poszło o sposób, w jaki obrońca Barcelony celebrował strzelonego gola przeciwko rywalowi zza miedzy. - To minimum, co mogłem zrobić, po tym jak obrażano moją rodzinę - powiedział Hiszpan.

Była 82. minuta derbowego starcia na Cornella-El Prat. Dośrodkowanie Leo Messiego zamienił właśnie na gola Pique, który wyrównał stan meczu na 1:1. Są przeraźliwe gwizdy, ale piłkarz nie zamierza kryć się ze swoją radością.

Podbiegając pod sektor gospodarzy, przystawia palec do ust, chcąc uciszyć kibiców Espanyolu. Trybuny wrzą coraz bardziej. Koledzy z zespołu podbiegają do niego z gratulacjami, ale on nie zamierza się uspokajać. Na koniec przesyła pozdrowienia do kamery dla swojej ukochanej Shakiry. Źródło: EPA/ALBERTO ESTEVEZ Pique po golu

Niekończąca się zadra

Po meczu nie mógł nie dostać pytania o ten gest. Jak go wytłumaczył? - Brakiem szacunku nie jest to, że uciszyłem trybuny, ale to, że karzą mnie za powiedzenie oczywistości, że Espanyol jest z Cornella, a nie z samej Barcelony. Za każdym razem jest bardziej odseparowany od Barcelony, a prezesem klubu jest Chińczyk. Wiem, że to boli, dlatego zakomunikowałem im to sarkastycznie, aby ich zdenerwować. Nikt nie patrzy na to, jak obrażana jest moja rodzina. To jest brak szacunku. Te gest to minimum jakie mogłem uczynić, po tym co mnie spotkało - mówił po meczu obrońca Barcelony.

Zaczęła się istna burza. Na odpowiedź ze strony Espnayolu nie trzeba było długo czekać. - Każdy człowiek jest odpowiedzialny za swoje czyny. Jeśli dochodzi do prowokacji, nie można później prosić o szacunek - stwierdził pomocnik Esteban Granero. - Piłkarz nie może uciszać kibiców, a tym bardziej takich jak ci Espanyolu - dodał trener Quique Setien.

Władze Papużek poszły o krok dalej i w poniedziałek złożyli na ręce Komisji do spraw Rozgrywek donos na Pique, który nomen omen doznał w tym spotkaniu kontuzji prawego stawu kolanowego i może być wyłączony z gry nawet przez miesiąc.

W hiszpańskich mediach to temat numer jeden. "Zadra, która nigdy się nie kończy" - tytuł madryckiego dziennika "Marca" chyba najlepiej podsumowuje konflikt.