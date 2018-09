Za kierownicą bez ważnego prawa jazdy. Pique sobie nagrabił





Gerard Pique znów nabroił. Obrońca Barcelony został przyłapany za kierownicą samochodu bez ważnego prawa jazdy. Policja prowadzi w tej sprawie dochodzenie.

- Osoba ta została skontrolowana przez policję miejską w momencie, gdy prowadziła pojazd po przekroczeniu dopuszczalnego limitu punktów karnych. W związku z tym została przeciwko niej złożona skarga - zaznaczył w oświadczeniu dla Agencji AFP rzecznik prasowy burmistrza, potwierdzając wcześniejsze informacje radia Cadena Ser.

Nie pierwszy raz

Mistrz świata i Europy zdania nie zmieni. "Chcę skupić się na klubie" Gerard Pique nie... czytaj dalej » W Hiszpanii po przekroczeniu limitu punktów przez kierowcę jego prawo jazdy traci ważność na sześć miesięcy. Za prowadzenie pojazdu bez wymaganego dokumentu grozi kara od trzech do sześciu miesięcy więzienia lub grzywna.



To nie pierwszy przypadek drogowych przewinień Pique. W 2014 roku zaatakował on dwóch policjantów, którzy chcieli go ukarać za nieprzepisowe parkowanie. W następstwie został ukarany grzywną w wysokości 10 500 euro za znieważenie funkcjonariusza.

Bogata kariera

31-letni Pique zawodnikiem Barcelony został w 1997 roku. Mając 17 lat przeniósł się do Manchesteru United, grał także w Realu Saragossa. Od 2008 roku ponownie jest piłkarzem Dumy Katalonii. W połowie stycznia osiągnął porozumienie w sprawie przedłużenia kontraktu z Barceloną do 2022 roku.



W reprezentacji Hiszpanii wystąpił w 102 meczach, strzelił pięć bramek. Z drużyną narodową zdobył mistrzostwo świata (2010) i Europy (2012). Z gry w kadrze zrezygnował po porażce z Rosją w 1/8 finału tegorocznych mistrzostw świata.