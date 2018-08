Mistrz świata i Europy zdania nie zmieni. "Chcę skupić się na klubie"





Gerard Pique nie wystąpi już w reprezentacji Hiszpanii. - Powiedziałem selekcjonerowi Luisowi Enrique, że decyzję podjąłem już jakiś czas temu - potwierdził obrońca Barcelony.

31-letni Pique zapowiadał odejście z kadry po mistrzostwach świata. Te zakończyły się klapą. Hiszpanie w 1/8 finału zostali wyeliminowani przez Rosjan, gospodarzy turnieju.



"Do dzisiaj nie całowałem żadnego herbu". Real pokazał nowego bramkarza Thibaut Courtois... czytaj dalej » Pracę na stanowisku selekcjonera stracił Fernando Hierro. Jego następcą został Enrique. Spekulowano, że nominacja byłego trenera Barcelony zatrzyma w reprezentacji Pique.

Często wygwizdywany

- Rozmawiałem z Luisem Enrique tydzień temu. Powiedziałem mu, że decyzję o rezygnacji z kadry podjąłem jakiś czas temu. Dobrze to przemyślałem. Czas spędzony w reprezentacji był wyjątkowy. Teraz chcę skupić się na Barcelonie. Zostało mi jeszcze kilka lat gry - oznajmił przed niedzielnym meczem o Superpuchar Hiszpanii z Sevillą.



Pique był członkiem ekipy, która w 2010 roku sięgnęła po mistrzostwo świata, a dwa lata później obroniła tytuł najlepszej reprezentacji w Europie. Jego występy w koszulce La Roja często spotykały się z gwizdami kibiców ze względu na przywiązanie do Katalonii, które piłkarz często manifestował. Poparł on m.in. referendum w sprawie niepodległości regionu.



Wychowanek Barcelony w kadrze zaliczył 102 występy. Strzelił pięć goli.

Pique dołączył do Andresa Iniesty. Obaj zakończyli reprezentacyjne kariery