Piłkarz Sportingu Lizbona Gelson Martins zadedykował zwycięską bramkę z meczu z Moreirense aresztowanemu przez policję koledze Rubenowi Semedo. Zaprezentował na koszulce hasło ze swoim wsparciem, po czym dostał czerwoną kartkę i wyleciał z boiska.

W poniedziałkowy wieczór Sporting męczył się na własnym boisku z Moreirense. W drugiej doliczonej minucie gry do siatki rywali trafił jednak Martins. Portugalczyk ściągnął koszulkę meczową, pod którą miał biały t-shirt z napisem "Z tobą do końca świata RS 35".

Poważne zarzuty

Źródło: fc-zenit.ru, Wikipedia (CC BY-SA 3.0) Semedo jest wychowankiem Sportingu Ta dedykacja była poświęcona Rubenowi Semedo, który jeszcze niedawno był piłkarzem Sportingu. Prywatnie panowie są przyjaciółmi. Semedo przed obecnym sezonem został kupiony przez Villarreal za 14 milionów euro. W Hiszpanii zamiast dobrze grać w piłkę ściągnął na swoją głowę poważne kłopoty. Otóż 23-latek został aresztowany za związanie, pobicie i przetrzymywanie mężczyzny w swoim domu. Jak rozpisywały się lokalne media, Semedo wraz z dwoma kolegami mieli grozić poszkodowanemu bronią, a następnie mieli go okraść.

Reprezentant portugalskiej młodzieżówki twierdzi z kolei, że padł ofiarą manipulacji. W jego niewinność szczerze wierzy Martins i dlatego postanowił go publicznie wesprzeć. Problem w tym, że kiedy piłkarz Sportingu ściągał koszulkę po bramce z Moreirense, miał już na koncie żółtą kartkę. Dlatego sędzia słusznie pokazał mu drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną.



Teraz nierozsądne zachowanie Martinsa będzie miało swoje poważne konsekwencje. Otóż przez zawieszenie nie zagra on w szlagierowym meczu z liderem Primeira Ligi - FC Porto. Sporting jest aktualnie trzeci w tabeli z pięcioma punktami straty do prowadzącego rywala.

Źródło: EPA Sędzia podał piłkarzowi koszulkę i pokazał czerwoną kartkę