Feralny wrzesień Bale'a. Znowu uraz

Po niemal roku bez kontuzji Gareth Bale znowu narzeka na zdrowie. Walijski skrzydłowy Realu przedwcześnie opuścił murawę w derbowym starciu z Atletico.

Bale zaczął łapać się za udo około 40. minuty spotkania. Mimika twarzy Walijczyka wskazywała, że nie jest to drobny uraz. Na drugą połowę już nie wyszedł. W jego miejsce pojawił się Dani Ceballos. Chociaż Hiszpan rozegrał dobre spotkanie, zarówno piłkarze Realu jak i Atletico nie potrafili trafić do bramki. W opałach Real, później Atletico. Wojna o Madryt bez zwycięzcy W derbach Madrytu... czytaj dalej »

20. uraz w Madrycie

Na pomeczowej konferencji prasowej trener Królewskich Julen Lopetegui potwierdził, że Bale zakończył przedwcześnie mecz przez uraz. - Jeśli chodzi o Garetha, to poczuł dyskomfort w przywodzicielu uda. Wolałem być ostrożny i zdecydowałem, że nie zagra w drugiej połowie - stwierdził Hiszpan.

W niedzielę piłkarz przejdzie szczegółowe badania w klubie. Dopiero po nich okaże się, jak poważny jest to uraz. Hiszpańskie media twierdzą, że wątpliwe jest, by Walijczyk zagrał we wtorkowym meczu Ligi Mistrzów z CSKA Moskwa i w następny weekend w lidze z Alaves.

Bale może mówić o dużym pechu. Jak sprawdził hiszpański dziennik "AS", za wyjątkiem 2014 roku, Walijczyk zawsze był kontuzjowany we wrześniu. W sobotę doznał dwudziestego urazu odkąd przybył do Madrytu. A jest od połowy 2013 roku.

Gdyby jego absencja okazała się dłuższa, byłaby to spora strata dla Realu. W tym sezonie 29-latek w ośmiu oficjalnych spotkaniach strzelił cztery gole i zaliczył trzy asysty. Pod znakiem zapytania stanął też jego występ w spotkaniu reprezentacji z Hiszpanią.

Plaga kontuzji

Królewscy nie mają ostatnio szczęścia. Od tygodnia z zespołem nie trenuje Dani Carvajal (naciągnięty mięsień), z Atletico nie mogli zagrać też Marcelo (naderwany mięsień) i Isco (przeszedł operację wycięcia wyrostka robaczkowego).

Po siedmiu kolejkach, w tabeli Real jest drugi, mając taki sam dorobek (14 punktów) jak Barcelona. Atletico zajmuje czwarte miejsce (12).