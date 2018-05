Hiszpan piłkarzem sezonu. Najwięcej nagród jedzie do Zabrza





Foto: PAP/Piotr Polak | Video: PAP/Michał Klag Carlitos był filarem Wisły, która jednak nie awansowała do europejskich pucharów

Sezon ekstraklasy oficjalnie zakończony. Na dorocznej gali zostali wyróżnieni najlepsi gracze w poszczególnych kategoriach. Piłkarzem sezonu został Carlitos, napastnik Wisły i król strzelców rozgrywek. Najwięcej nagród zebrał jednak Górnik.

Nominowanych w poszczególnych kategoriach wytypowała grupa ekspertów zaproszonych przez Ekstraklasę. Członkowie kapituły wybierali później również zwycięzców. Tylko w jednej kategorii - najlepszy piłkarz sezonu - decydowali już w głosowaniu gracze ligi.



"Nasza Legia najlepsza w Polsce jest". Mistrzowie odebrali medale Dzień po obronie... czytaj dalej » To najważniejsze wyróżnienie otrzymał Carlitos, piłkarz Wisły, który z 24 golami został królem strzelców. Hiszpan został również napastnikiem sezonu.



- Jest to dla mnie szczególnie ważna nagroda, bo głosowali zawodnicy. Chciałbym również podziękować żonie, która na co dzień dodaje mi sił - mówił Carlitos przed kamerami Canal+.

Docenili Górnika

Odkryciem sezonu został Szymon Żurkowski. 20-letni pomocnik Górnika solidnymi występami w ekstraklasie zapracował na powołanie do szerokiej kadry na mundial.



W kategorii bramkarz sezonu niespodzianki nie było. Zwyciężył Arkadiusz Malarz z mistrzowskiej Legii. W kolejnych kategoriach wyróżnieni zostali Michał Helik z Cracovii (obrońca sezonu) i występujący w Górniku Rafał Kurzawa (pomocnik sezonu).



Nagrodę dla trenera sezonu otrzymał Marcin Brosz. Jego Górnik, stawiający odważnie na młodych piłkarzy, po powrocie do najwyższej klasy zajął czwarte miejsce i po 23 latach znów zagra w europejskich pucharach.



Najlepsi w sezonie 2017/18:

Odkrycie sezonu: Szymon Żurkowski (Górnik)

Bramkarz sezonu: Arkadiusz Malarz (Legia)

Obrońca sezonu: Michał Helik (Cracovia)

Pomocnik sezonu: Rafał Kurzawa (Górnik)

Napastnik sezonu: Carlitos (Wisła)

Trener sezonu: Marcin Brosz (Górnik)

Piłkarz sezonu: Carlitos (Wisła)