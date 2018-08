Była gwiazda futbolu w Kielcach. Ogląda popisy córki na mistrzostwach





Jeszcze niedawno wróble ćwierkały, że były legendarny piłkarz Frank de Boer może zostać trenerem Legii. Jak się okazuje, Holender przyjechał do Polski, ale w innym celu. Z kieleckich trybun ogląda bowiem swoją córkę Beau podczas mistrzostw świata do lat 18 w piłkę ręczną.

328 występów w Ajaksie Amsterdam, 144 w Barcelonie i 112 w reprezentacji Holandii - to tylko niektóre liczby de Boera. Wszystkie robią wrażenie. Po zakończeniu niespełna 20-letniej kariery, były obrońca wziął się za trenowanie. Wślizgi wychodziły mu jednak znacznie lepiej.

Mimo świetnego początku (cztery tytuły mistrzowskie z Ajaksem), od paru sezonów zalicza zjazd, bo tak należy nazwać szybkie zwolnienia z Interu Mediolan i Crystal Palace. Mimo to pojawiły się głosy, że Dariusz Mioduski widzi go roli następcy Deana Klafuricia w Legii.

Hanballowa rodzina

48-letni obecnie de Boer przyjechał ostatnio do Polski, ale nie do stolicy Warszawy, a stolicy województwa świętokrzyskiego, by z trybun wspierać swoją córkę. Beau wybrała bowiem piłkę ręczną, gra na skrzydle w reprezentacji Holandii kobiet do lat 18.

Mistrzostwa odbywają się od wtorku w Kielcach w Hali Legionów na której gra na co dzień PGE Vive Kielce oraz Hali Politechnika. Na tej drugiej rozgrywają swoje mecze Pomarańczowe. De Boer szybko został zauważony i rozpoznany na spotkaniu z Japonkami. Po chwili ustawiła się do niego kolejka chętnych po zdjęcia i autografy.

Źródło: newspix.pl Frank de Boer na kieleckich trybunach

Holenderki wygrały 33:30, a młoda de Boer rzuciła jednego gola.

Jak to się stało, że wybrała handball? - Moja mama grała w piłkę ręczną, tak samo jak moja żona. Skończyła z treningami, gdy zaczęła spotykać się ze mną. To było wtedy, gdy zostałem profesjonalnym piłkarzem. Zawsze lubiliśmy grać w piłkę ręczną, moja córka zaczęła swoją przygodę w lokalnym klubie, a teraz występuje w najlepszej drużynie w Holandii - w tym roku zdobyła mistrzostwo kraju. Uwielbia grać w piłkę ręczną, a dla mnie jako rodzica to jest najważniejsze. Jedna z moich młodszych córek także gra, ale na nieco niższym poziomie - wyjaśnił tata w rozmowie z oficjalną stroną polskich mistrzostw.

Źródło: Rafal Rusek / Newspix.pl Z Japonkami Beau de Boer zdobyła bramkę

De Boer spotkał się przy okazji z prezesem Vive Bertusem Servaasem, który także jest Holendrem. - Wiem, że w Kielcach gra jedna z najlepszych drużyn w Europie i to z pewnością jest prawdziwe miasto piłki ręcznej - podkreślił.

Kolejne spotkanie w Kielcach Holenderki rozegrają w czwartek z Norweżkami.