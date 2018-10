"Wysłałem SMS-y do najbliższych i poszedłem w stronę morza". Piłkarz o próbie samobójczej





Miał wtedy 30 lat, zawodowo grał w piłkę, czyli robił to, co kochał. A jednak… - Wysłałem SMS-y do najbliższych, że mi przykro, że bardzo ich kocham. Potem zostawiłem telefon na plaży i poszedłem w stronę morza. Powiedziałem sobie, że czas najwyższy, by z tym wszystkim skończyć - opowiada Christian Nade o próbie samobójczej z roku 2014.

Legenda apeluje o pomoc dla sportowych emerytów. Sama też jej potrzebuje Znany jest jak... czytaj dalej » Czarne myśli dopadały go od dawna. Nie miał pojęcia, jak sobie z nimi radzić. - Wiedziałem tyle, że to, co się ze mną dzieje, nie jest normalne - mówi Nade na łamach BBC Sport Scotland.



A było coraz gorzej.

Tylko ty i osaczające cię myśli

Dom rodzinny - na przedmieściach Paryża - opuścił jako 15-letni dzieciak. Został zawodnikiem szkółki Troyes, 200 km dalej. Już tam czuł się bardzo samotny.



W roku 2006 przeniósł się na Wyspy, do Sheffield United. Stąd wyruszył w długą wędrówkę po szkockich klubach, choć po drodze była i cypryjska Alki Larnaka, i dwa kluby w Tajlandii.



- Zostałem piłkarzem, spełniałem swoje marzenia, ale to nie było szczęśliwe życie - wspomina. - Trenujesz dwie godziny dziennie, w sobotę masz mecz, w czasie którego kibice skandują twoje nazwisko, a po ostatnim gwizdku wracasz do domu i - jeżeli nie masz rodziny - jesteś sam. Nic. Pustka. Tylko ty i osaczające cię myśli.

Źródło: DAVID MOIR/REUTERS/Forum Christian Nade cierpniał latami, depresję zdiagnozowano u niego w początkach 2018 roku

"Miałem ochotę to wykrzyczeć"

Dramatyczna historia, o której opowiedział, wydarzyła się w grudniu roku 2014.



- Tamtego wieczora czułem się bardzo podle - wspomina. - Nic nie planowałem, ta myśl, by nagle to wszystko się skończyło, była impulsem. Nie wiedziałem, kim jestem, nie wiedziałem, gdzie jestem, poza tym, że w jakimś mrocznym miejscu, z którego nie potrafiłem uciec. Poszedłem na plażę, w pobliżu mojego domu. Bardzo długo stałem w wodzie. Nagle kogoś usłyszałem, ktoś stał na brzegu.



Zawrócił.



Zaraz potem przyjechały radiowóz i karetka. Okazało się, że po pomoc zadzwonił brat Christiana, do którego ten też wysłał wiadomość. - Zobaczyłem, że ten wołający do mnie człowiek to mój przyjaciel. Nie miałem sił, by spojrzeć mu w oczy. Odwagi też. Było mi wstyd. Bałem się osądzania. Zawsze bałem się przyznać do tego, co się ze mną dzieje, choć kilka razy miałem ochotę to wykrzyczeć. Gdziekolwiek się zjawiałem, ludzie zwracali się do mnie Big Guy. A ja nie chciałem być tym Wielkim Gościem. Czułem się jak przerażona mysz - zdradza Nade.

Najpierw porozmawiał z pastorem, potem trafił do lekarza. Zdiagnozowano depresję. - Przez długie lata cierpiałem, nie wiedząc, co mi dolega. Bardzo trudno było się otworzyć, ale najważniejsze, że wreszcie to zrobiłem. Samotny już się nie czuję. Wierzę, że Bóg mnie kocha i zawsze ze mną jest - mówi Nade.



Miłość do piłki pozostała, w 2018 roku został zawodnikiem półamatorskiego zespołu Troon F.C. w hrabstwie Ayrshire.