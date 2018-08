Rozcięta głowa Ribery'ego. "Nie zauważył słupka"





Foto: sport1.de/Twitter | Video: Reuters Bayern trenuje od miesiąca

Nieco ponad trzy tygodniem przed startem Bundesligi, Bayern rozpoczął obóz przygotowawczy w Rottach-Egern nad jeziorem Tegernsee. Źle zaczął się on dla Francka Ribery'ego. Francuski pomocnik zderzył się z słupkiem bramki na tyle boleśnie, że przedwcześnie zszedł z boiska.

W czwartek mija dokładnie miesiąc od kiedy Bayern w mocno niekompletnym składzie rozpoczął przygotowania do nowego sezonu. Ich zwieńczeniem był wyjazd na tournee po Stanach Zjednoczonych i sparingi z Juventusem (0:2) i Manchesterem City (2:3).

W czwartek drużyna Niko Kovaca rozpoczęła obóz treningowy w Rottach-Egern nad jeziorem Tegernsee. Do swojej dyspozycji chorwacki trener Bawarczyków ma wszystkich zawodników, z wyjątkiem mistrza świata Francuza Corentina Tolisso. Bild: Lewandowski pogodzony. Kolegów zachwyca formą Wszystko wskazuje... czytaj dalej »

Chwile grozy

Na obozie zaplanowano pięć treningów. Już pierwszy zakończył się nieszczęśliwie dla Ribery'ego. Po akcji na skrzydle, Francuz... "nie zauważył słupka" - informuje portal sport1.de. Koledzy, w tym Robert Lewandowski, natychmiast po zderzeniu pospieszyli sprawdzić stan zdrowia piłkarza - miał rozciętą skórę na czole i krwawił.

Jak donosi niemiecki portal, Ribery "bełkotał leżąc nieruchomo na ziemi: co tu robi bramka?" Oczywiście w tym momencie trening dla niego się zakończył. Schodził z boiska w asyście lekarza i opatrunkiem na głowie.

Jeszcze tego wieczoru doszedł do siebie. "Wszystkim dziękuję za miłe wiadomości. Już się regeneruję i wrócę w mgnieniu oka" - napisał Francuz na Twitterze.



Thanks everyone for your kind messages I‘m already recovering and will be back in no time @FCBayern — Franck Ribéry (@FranckRibery) August 2, 2018





8 sierpnia Bawarczycy rozegrają sparing z miejscowym FC Rottach-Egern. A cztery dni później swój pierwszy oficjalny mecz w nowym sezonie - w Superpucharze Niemiec z triumfatorami Pucharu Niemiec Eintrachtem Frankfurt.