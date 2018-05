Odejście Zidane'a jak "cios". "Wiem, że kiedyś wróci"





»

- Musimy to przyjąć i uszanować - skomentował rezygnację Zinedine'a Zidane'a z funkcji trenera Realu Madryt jego prezes Florentino Perez. O swojej decyzji francuski trener poinformował go w środę.

"Cristiano, zostań!". Real fetował w Madrycie, kibice prosili W niedzielę w... czytaj dalej » Dziękuję za waszą obecność. Jako prezydent musiałem się tu pojawić, ale to on [Zidane - przyp.red] musi poinformować o swojej stanowczej decyzji - zwrócił się do dziennikarzy Perez.

Chwilę potem towarzyszący mu Francuz oznajmił: To dobry moment, by się rozstać. I dla mnie, i dla klubu.

Decyzja jak "cios"

- Musimy to przyjąć i uszanować - komentował Perez. Podkreślił, że rezygnacja Zidane'a to "całkowicie niespodziewana decyzja". Zaskoczony być musiał. Jak przyznał, o wszystkim dowiedział się w środę, pięć dni po triumfie w Lidze Mistrzów. Decyzję szkoleniowca określił jako "cios".

- Na takie wiadomości nie można się przygotować, dlatego dziś jest smutny dzień dla mnie, dla drużyny i klubu. On (Zidane - przyp red.) miał moje pełne poparcie jako trener, teraz też go wspieram i staram się zrozumieć jego stanowisko. Jak zawsze jestem po jego stronie - powiedział Perez.

Źródło: TF-Images/Getty Images Real prowadzony przez Zidane'a tydzień temu triumfował w Lidze Mistrzów

Dziewięć trofeów

Zidane prowadził Real przez trzy sezony, podczas których zgarnął w sumie dziewięć trofeów. Wcześniej zgarniał dla Królewskich puchary jako piłkarz. Perez wspomniał, że pamięta dzień, w którym odwiedził dom Zidane'a, by podpisać z nim kontrakt jako zawodnikiem.

- Dziś mogę mu tylko podziękować za poświęcenie, pasję, miłość, przywiązanie do klubu i wiele lat postępowania zgodnie z wyznawanymi przez nas wartościami. Jeśli "Zizou" potrzebuje przerwy, to ok, bo na nią zasługuje. Ale nie żegnam go, ponieważ wiem, że kiedyś jeszcze do Realu wróci - podsumował szef klubu.