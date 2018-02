Spacerek Bayernu. Lewandowski na liście strzelców W Pucharze... czytaj dalej » Wszystko wydarzyło się w 70. minucie wtorkowego meczu Primeira Ligi. Grająca na własnym boisku ekipa Aves wykonywała rzut rożny. Do piłki najwyżej wyskoczył Alexandre Guedes i zgrał ją tuż przed bramkę. Tam z wykończeniem problemów nie miał Victor Gomes.

Strzelec ruszył świętować trafienie, a gracze Boavisty w stronę arbitra z pretensjami. Twierdzili, że gol nie powinien być uznany, oni widzieli spalonego.

Sędzia Fabio Costa Verissimo gola uznał, ale swojej decyzji pewny nie był. Ale od czego jest system VAR? Arbiter, by się upewnić czy podjął słuszną decyzję udał się w stronę monitorów systemu powtórek. A tam niemiła niespodzianka.

Okazało się, że moment zgrania Guedesa do Gomesa zasłania flaga Boavisty. Jak to możliwe? Otóż kamera VAR'u zamontowana była w okolicach sektora zajmowanego przez kibiców gości. Tam jeden z fanów, machając flagą, raz po raz zasłaniał kamerze boisko. Pech chciał, że zasłonił kluczowy moment akcji z 70. minuty.

Sędzia wyboru nie miał - VAR mu nie pomógł, musiał zatem pozostać przy pierwotnej decyzji. Gol został uznany, a wynik 3:0 utrzymał się do końca spotkania.

absolute scenes in Portugal tonight, Boavista concede a blatantly offside goal but the ref can\\\\\\\\\'t use VAR to prove it because someone was blocking the camera with a giant flag pic.twitter.com/pJQkwef6iu

