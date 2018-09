Firmino na teście okulistycznym. Zwycięski gol w samej końcówce





Sobotni mecz Premier League Roberto Firmino zakończył w klinice, ten wtorkowy - w ramach Ligi Mistrzów - rozpoczął na ławce rezerwowych. Kiedy już wbiegł na murawę, zdobył bramkę dającą Liverpoolowi zwycięstwo 3:2 nad PSG.

Pan hat-trick. Messi wyprzedził Ronaldo Leo Messi... czytaj dalej » The Reds na Anfield przeważali, ale zanosiło się na to, że spotkanie zakończy się remisem 2:2. Juergen Klopp posłał Firmino w 72. minucie.



I w doliczonym czasie Brazylijczyk huknął tak, że Alphonse Areola był bez szans.

Palec w oku

Trzy dni wcześniej w starciu z Tottenhamem doszło do dramatycznej sytuacji. W czasie walki o piłkę palec Jana Vertonghena wylądował w lewym oku Firmino. Wyglądało to przerażająco. Zawodnik Liverpoolu musiał opuścić boisko, przewieziony został do specjalistycznej kliniki.



Szybko uspokoił, że nic poważnego się nie stało, ale Klopp jeszcze w poniedziałek mówił, że nie wiadomo, czy brazylijski as wystąpi.



Po golu na 3:2 w meczu z PSG od razu zasłonił kontuzjowane oko, jak w czasie testów u okulisty. Już po meczu gest ten powtórzył jego trener i stwierdził, że bardzo mu się spodobało takie świętowanie.

