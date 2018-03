Przyjaciel pożegnał kapitana. "Wyjdź z tego pokoju, czekamy na ciebie" Śmierć Davide... czytaj dalej » Ciało włoskiego obrońcy znaleziono w niedzielę w hotelowym pokoju w Udine. Na razie nie jest znana przyczyna śmierci zawodnika.

Klub z Florencji miał tego dnia rozegrać ligowy mecz z tamtejszym Udinese. Spotkanie to zostało natychmiast przełożone. Kondolencje Fiorentinie oraz najbliższym zmarłego piłkarza nadesłały wszystkie włoskie kluby, na czele z Cagliari, w którym grał on w latach 2008-2014.

We wtorek oba kluby, Fiorentina i Cagliari, zastrzegły numer, z którym piłkarz był związany. "Aby uczcić pamięć Davide, Fiorentina i Cagliari zdecydowały się wycofać z użytku numer trzynaście" - napisano w oficjalnym komunikacie obu stron.

Po śmierci Astoriego prokurator w Udine Antonio De Nicolo ogłosił decyzję o wszczęciu standardowego w takich przypadkach śledztwa.

We wtorek przeprowadzona zostanie sekcja zwłok, na czwartek zaplanowano pogrzeb.

Źródło: EPA/MAURIZIO DEGL'INNOCENTI Astori miał 31 lat

In honour of Davide #Astori's memory, @CagliariCalcio and #ACFFiorentina have decided to retire the No.13 shirt. #DA13pic.twitter.com/fwuiCXjzL4

— ACF Fiorentina (@acffiorentina) March 6, 2018