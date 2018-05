Budżet jak dwutygodniówka Neymara. Czekają na historyczny finał





Foto: D. Meyer/AFP/East News, Panoramic/PAP | Video: East News/Twitter Les Herbiers zagra w finale pierwszy raz

Francuzi przygotowują się do meczu, jakiego w ich kraju nie było od dawna. W finale krajowego pucharu rywalem PSG - jednego z najpotężniejszych klubów świata - będzie Les Herbiers, czyli zespół zaledwie trzecioligowy, za który kciuki trzymać ma cała Francja.

Dla Les Herbies to najważniejszy mecz w historii. Dla PSG - piłkarskiej potęgi, której ambicje wykraczają daleko poza francuskie podwórko - po prostu walka o kolejne krajowe trofeum, od których półki w klubowych gablotach i tak się już uginają.

Neymara nie kupią

Les Herbiers zagra w finale dopiero po raz pierwszy w historii. Paryżanie byli w nim już szesnastokrotnie. Wygrywali aż jedenaście. Ten będzie ich czwartym z rzędu. W trzech poprzednich zawsze zwyciężali, za każdym razem dorzucając do tego Puchar Ligi.

Maleńki klubik nigdy nie awansował wyżej niż do trzeciej ligi. Teraz w niej jest, ale za chwilę może z niej spaść. To oznaczałoby, że za kilka miesięcy występowałby w tej samej klasie rozgrywkowej co rezerwy PSG. W ogóle w całej swojej historii Les Herbies spędziło aż 98 lat poniżej drugiej ligi. Paryżanie - tylko rok.

Poważnie może się zakręcić w głowie, gdy zestawimy ze sobą budżety obu klubów. PSG wynosi 540 milionów euro, rywali - dwa miliony euro. Roczne wydatki Les Herbies wystarczyłyby zaledwie na to, aby pokryć szesnastodniową pensję największej gwiazdy klubu ze stolicy - Neymara, którego we wtorkowym meczu i tak zabraknie, bo jest kontuzjowany.

Zespoły spotkają się na Stade de France. Można powiedzieć, że na podparyskim gigancie zamelduje się całe Les Herbies. Klub z liczącej około piętnaście tysięcy mieszkańców miejscowości z zachodniej Francji otrzymał dokładnie tyle biletów na to spotkanie.

"Ludzie kochają takie mecze"

To czwarty w historii i pierwszy od 2012 roku trzecioligowiec w finale Pucharu Francji. Ostatnim była drużyna Quevilly, która przegrała w meczu o trofeum z Olympique Lyon. Tylko dwa razy zdarzyło się, że po trofeum sięgała drużyna spoza francuskiej ekstraklasy.

Źródło: Loic Venance/AFP/East News Les Herbiers świętuje

- Reakcja na to, że Les Herbies dotarło do finału była fantastyczna. We Francji zdarzają się historie, że małe kluby, z niższych lig świetnie radzą sobie w rozgrywkach pucharowych. Ludzie co roku czekają na takie piękne historie. Kochają starcia Dawida z Goliatem. Porównując budżety obu klubów bardziej ekstremalny finał przydarzyć się nie mógł. Cały kraj będzie trzymać kciuki za kopciuszka - uważa Julien Laurens, ekspert od francuskiego piłki stacji BBC.

Szansa na potrójną koronę

Paryżanie mogą zakończyć sezon z potrójną koroną (zdobyli już tytuł mistrza Francji i Puchar Ligi), a i tak skończą go w poczuciu niespełnienia. Od kiedy w klub ogromne pieniądze pompują katarscy szejkowie, celem numer jeden jest zwycięstwo w Lidze Mistrzów.

W tej nie udało się ugrać w tym roku nawet ćwierćfinału, przez co z pracą na Parc des Princes pożegna się po sezonie hiszpański trener Unai Emery.

Źródło: CC BY-SA 2.0 / Aleksandr Osipov PSG zdobyło z Emerym jedno mistrzostwo