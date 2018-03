Rasistowski skandal z udziałem rosyjskich kibiców. FIFA wszczęła śledztwo





Foto: EPA/ANATOLY MALTSEV | Video: PAP/EPA Francja nie dała szans Rosji

Niespełna trzy miesiące przed początkiem mistrzostw świata skandal z udziałem rosyjskich kibiców. FIFA rozpoczęła dochodzenie w sprawie rasistowskich zachowań podczas towarzyskiego meczu gospodarzy tegorocznych mistrzostw świata z Francją.

Potyczka odbyła się we wtorek na stadionie w Petersburgu. Francuzi nie dali szans gospodarzom tegorocznego mundialu, wygrywając 3:1. Rosjanie nie popisali się nie tylko na boisku, ale też na trybunach.

Nieakceptowalne zachowania

Naśladowanie odgłosu małp dochodziło z trybun za każdym razem, gdy któryś z czarnoskórych piłkarzy Francji był przy piłce. Nasiliły się zwłaszcza po zdobyciu gola przez Paula Pogbę, co było dobrze słyszalne w transmisji telewizyjnej.



Monkey chants targeting Pogba were so loud that you can even clearly hear them on TV. Shameful and disgusting. #NoToRacism (via @Differreencee) pic.twitter.com/0z6kyxDtnV — CSKA Fans Against Racism (@WeAreCSKA11) March 28, 2018

FIFA w wydanym oświadczeniu poinformowała, że obecnie zbiera wszelkie materiały dotyczące rasistowskich zachowań kibiców. Do zdecydowanego przeciwdziałania przejawom rasizmu zaapelowała francuska minister sportu Laura Flessel.

"Nie ma miejsca dla rasizmu na boisku piłkarskim. Trzeba zdecydowanie przeciwdziałać na poziomie europejskim i międzynarodowym takim nieakceptowalnym zachowaniom" - napisała na Twitterze.



« Le racisme n’a pas sa place sur les terrains de football. Nous devons agir de concert au niveau européen et international afin de faire cesser ces comportements inadmissibles » #FRARUS#exaequo.

Crédits FFF/ Bastien Lheritier. pic.twitter.com/kRB1fbBNjO — Laura Flessel (@FlesselLaura) March 28, 2018

Kolejny raz

To już trzeci w tym sezonie przypadek rasistowskiego zachowania na stadionie w Petersburgu, na którym odbędą się spotkania mistrzostw świata, w tym półfinał. Do takich incydentów dochodziło podczas meczów grającego tu w Lidze Europy Zenita St. Petersburg z Vardarem Skopje i RB Lipsk.



Rosja - Francja 1:3 (0:1)

Fiodor Smołow (68) - Kylian Mbappe dwie (40, 83), Paul Pogba (49).