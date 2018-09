Pozbierał się po wylewie. Owacja na stojąco dla Fergusona





Były menedżer Manchesteru United Alex Ferguson wrócił na Old Trafford. 76-latek przez ostatnie miesiące dochodził do siebie po wylewie krwi do mózgu i operacji.

Zmazali plamę po Lidze Mistrzów. City zaszalało Za wpadkę z... czytaj dalej » W sobotnie popołudnie Szkot pojawił się na trybunach, żeby obejrzeć mecz Czerwonych Diabłów z Wolverhampton. Kibice zgotowali mu owację na stojąco. Ferguson był wyraźnie wzruszony. Towarzyszyła mu żona, pani Cathy.

Gospodarze, dowodzeni przez Jose Mourinho, zawiedli. Z beniaminkiem zremisowali 1:1, choć prowadzili po golu Freda.



Były trener United swój powrót zapowiedział, udzielając wywiadu oficjalnej stronie internetowej klubu. - To była rzeczywiście długa podróż. Czuję się coraz lepiej. Stosuję się do zaleceń lekarzy oraz do tego, co mówi mi syn. Jestem trochę zdenerwowany. Ostatni raz na meczu byłem w kwietniu. Minęło więc sporo czasu, ale wspaniale jest móc wrócić. Mam nadzieję, że zwyciężymy - wyznał Ferguson.



A special moment at Old Trafford. #MUFCpic.twitter.com/vU8YWstnk1 — Manchester United (@ManUtd) 22 września 2018

Prezent dla Wengera

Szkot publicznie nie pokazywał się od 29 kwietnia. Wtedy na Old Trafford wręczył Arsene'owi Wengerowi, odchodzącemu wielkiemu rywalowi z Arsenalu, upominek. 5 maja ukazała się zaś informacja ze strony klubu, że Ferguson miał wylew krwi do mózgu i zostanie poddany operacji.



Ferguson jest legendą Manchesteru United. Na Old Trafford spędził 26 lat, zdobył 38 trofeów, w tym 13 mistrzostw Anglii i dwa triumfy w Lidze Mistrzów. Jest najbardziej utytułowanym menedżerem w historii brytyjskiego futbolu.



Welcome back to Old Trafford, Sir Alex. #MUFCpic.twitter.com/RpDnitdrJZ — Manchester United (@ManUtd) 22 września 2018

6. kolejka Premier League:

sobota

Fulham - Watford 1:1

Burnley - Bournemouth 4:0

Cardiff - Manchester City 0:5

Crystal Palace - Newcastle 0:0

Leicester - Huddersfield 3:1

Liverpool - Southampton 3:0

Manchester United - Wolverhampton 1:1

Brighton - Tottenham

niedziela

West Ham - Chelsea

Arsenal - Everton