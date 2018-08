Siedmiu Polaków w Lidze Europy. Rozlosowano grupy





Foto: PAP/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO | Video: PAP/EPA Liga Europy bez polskich drużyn

Po czwartkowym losowaniu fazy grupowej Ligi Mistrzów nadszedł czas na Ligę Europy. Z polskich zawodników najtrudniejsze zadanie czeka drużynę Jakuba Rzeźniczaka. Jej rywalem będzie między innymi Arsenal.

W fazie grupowej wystąpi 48 klubów podzielonych na 12 grup. W tym gronie jest 21 zwycięzców czwartej rundy, 17 drużyn z najsilniejszych lig, zwolnionych z eliminacji, a także 10 ekip, które nie zdołały awansować do Ligi Mistrzów.

Zabraknie polskiego zespołu, choć w eliminacjach oglądaliśmy ich aż cztery - Jagiellonię Białystok, Lecha Poznań, Górnika Zabrze i mistrza kraju Legię Warszawa, która wcześniej odpadła w eliminacjach Ligi Mistrzów.

Siedmiu Polaków

Szansę na występ będzie miało siedmiu Polaków. Do mocnego towarzystwa trafił Jakub Rzeźniczak. Jego Karabach zmierzy się z Arsenalem i Sportingiem Lizbona. Oprócz tego kciuki będzie można trzymać za Jacka Góralskiego i Jakuba Świerczoka (Ludogorec Razgrad), Igora Lewczuka (Bordeaux), Tomasza Kędziorę (Dynamo Kijów), Damiana Kądziora (Dinamo Zagrzeb) i Jakuba Piotrowskiego (Genk)

Silna obsada jest też w grupach H, gdzie zagrają: Lazio, Marsylia, Eintracht Frankfurt i Apollon Limassol oraz F z Olympiakosem, Milanem, Betisem i luksemburskim Dudelange, które wyeliminowało z rozgrywek mistrza Polski - Legię.



