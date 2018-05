Bramkarz stracił głowę. Jego kiks pogrzebał Bayern





Foto: mago/DeFodi/EAST NEWS | Video: PAP/EPA Bayern tracił gole łatwo i zremisował 2:2

Bayern odpadł z Ligi Mistrzów. Rewanżowe starcie w Madrycie zremisował 2:2. To nie wystarczyło, aby awansować do finału. Wieczór na długo zapamięta bramkarz Sven Ulreich. Niemiec ma na sumieniu jednego straconego gola, przy którym zachował się fatalnie.

Rozpoczęła się druga połowa. Piłka znalazła się pod polem karnym Bawarczyków. Goście byli w jej posiadaniu, teoretycznie nie miała prawa stać się im żadna krzywda. Nagle na podanie do Ulreicha zdecydował się Corentin Tolisso.

Bramkarz gości zawahał się. Wyglądał na zawodnika, któremu przez moment chodziła po głowie myśl, aby złapać piłkę w ręce, czego oczywiście zabraniają przepisy. Gdy ta znalazła się w jego zasięgu, postanowił wybić ją nogą. Było za późno, poślizgnął się. Futbolówka pomknęła w kierunku bramki, a do siatki wpakował ją z bliska Karim Benzema.



Ulreich mistake grants Benzema the gift of all gifts#RMCF#Bayern#RMAFCB#RMABAY#UCLpic.twitter.com/YH8KtNvvu7 — FootySays (@Footy_Says) 1 maja 2018





Real cieszył się z drugiego gola. Prowadził 2:1 i był bliżej półfinału. Niemcy do awansu potrzebowali dwóch bramek. Zdobyli tylko jedną i odpadli. Lewandowski bez finału. Bayernowi zabrakło gola Bayern przez cały... czytaj dalej »

Tęsknią za Neuerem

Na pozycji bramkarza Real bił w rewanżu Bayern na głowę. I nie chodzi tu tylko o wpadkę Niemca. Keylor Navas uratował gospodarzy w kilku beznadziejnych sytuacjach.

Ulreich był jednym z najmniej doświadczonych zawodników monachijczyków, jeśli chodzi o grę w Lidze Mistrzów. W zespole jest już trzeci sezon. Był to dopiero jego trzynasty mecz w tych rozgrywkach. Aż jedenaście - komplet - zaliczył w tej edycji.

Wcześniej musiał pogodzić się z pozycją numer dwa, bo miejsce między słupkami należało do Manuela Neuera, który od września jest kontuzjowany. Co ciekawe, do wtorku Ulreich, z małymi wyjątkami, spisywał się bez zarzutu. Bayern to docenił i jakiś czas temu przedłużył z nim kontrakt.



Najsmutniejszy obrazek tego wieczoru: Sven Ulreich sam po porażce, reszta Bayernu już w szatni. Co się musi dziać w duszy tego faceta! Taki błąd w takim meczu... #RMAFCB (Fot: @riksharma_) pic.twitter.com/4xp3feVcXR — Michał Pol (@Polsport) 1 maja 2018