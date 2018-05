Piłkarz sam zrezygnował z mundialu. "Nie jestem w odpowiedniej dyspozycji"





Foto: Shutterstock | Video: Wikipedia,Flickr Mundial bez Coentrao

Gdyby chciał, miałby miejsce w kadrze, a może nawet i w pierwszej jedenastce. Ale nie chce. Fabio Coentrao poinformował selekcjonera Portugalii, że nie wystąpi na nadchodzącym mundialu. Nie oznacza to jednak, że kończy karierę.

Licząc młodzieżowe reprezentacje, Coentrao od 2005 roku nieprzerywanie gra w koszulce Seleccao. W tej dorosłej zadebiutował cztery lata później. Był na dwóch mundialach i z pewnością Fernando Santos szykował mu miejsce w kadrze także na trzeci. Ale piłkarz poinformował wszem i wobec, że nie zamierza zagrać w Rosji.

Rezygnuje, ale nie kończy

"W zeszłym tygodniu, po poważnych przemyśleniach, poinformowałem selekcjonera, że po wyczerpującym sezonie, czuję, że nie jestem w odpowiedniej dyspozycji fizycznej, by reprezentować Portugalię na mistrzostwach świata. Nie odwracam się jednak od mojego kraju. Mam nadzieję, że w przyszłości będę mógł jeszcze występować w kadrze" - napisał 30-letni piłkarz na swoim Facebooku.

Źródło: facebook Wpis Coentrao

Tak jak Coentrao poprosił, tak we wtorek Santos zrobił, ogłaszając szeroki skład. To drugi wielki turniej na którym go zabraknie. Z powodu kontuzji ominęło go Euro 2016, na którym Portugalczycy sięgnęli po mistrzostwo Europy. Licznik jego występów w kadrze zatrzymał się więc póki co na 52 występach.

Przed rozpoczęciem bieżącego sezonu lewy obrońca przeniósł się na zasadzie wypożyczenia z Realu Madryt do Sportingu. W lizbońskiej drużynie zagrał 43 mecze we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił jednego gola i zanotował cztery asysty.

Szeroka kadra Portugalczyków na MŚ 2018:

Bramkarze: Anthony Lopes (Lyon), Beto (Goztepe), Rui Patricio (Sporting)

Obrońcy: Antunes (Getafe), Bruno Alves (Rangers), Cedric Soares (Southampton), Joao Cancelo (Inter), Jose Fonte (Dalian Yifang), Luis Neto (Fenerbahce), Mario Rui (Napoli), Nelson Semedo (Barcelona), Pepe (Besiktas), Raphael Guerreiro (Dortmund), Ricardo Pereira (FC Porto), Rolando (Marseille), Ruben Dias (Benfica)

Pomocnicy: Adrien Silva (Leicester), Andre Gomes (Barcelona), Bruno Fernandes (Sporting), Joao Mario (West Ham), Joao Moutinho (Monaco), Manuel Fernandes (Lokomotiv), Ruben Neves (Wolverhampton), Sergio Oliveira (FC Porto), William Carvalho (Sporting).

Napastnicy: Andre Silva (Milan), Bernardo Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Eder (Lokomotiv), Gelson Martins (Sporting), Gonçalo Guedes (Valencia), Nani (Lazio), Paulinho (SC Braga), Ricardo Quaresma (Besiktas), Ronny Lopes (Monaco).