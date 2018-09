Fabiański zatrzymał lidera. Chelsea straciła pierwsze punkty





Foto: PAP/EPA | Video: Swansea City AFC / Instagram Łukasz Fabiański z czystym kontem

Znalazł się w końcu mocny na pędzącą od zwycięstwa do zwycięstwa Chelsea. To West Ham United, ze sporym udziałem Łukasza Fabiańskiego. W derbach Londynu niespodziewanie padł bezbramkowy remis. W Premier League pozostał już tylko jeden zespół, który nie stracił w tym sezonie punktów.

Zmazali plamę po Lidze Mistrzów. City zaszalało Za wpadkę z... czytaj dalej » Przed szóstą kolejką Chelsea przewodziła tabeli. Miała komplet punktów, tyle samo co Liverpool. The Reds w sobotę wygrali, a The Blues w niedzielę za nic w świecie nie potrafili poradzić sobie ze skomasowaną obroną Młotów i świetnie dysponowanym Fabiańskim.



Remis to niespodzianka, bo gra piłkarzy West Hamu do tej pory to był obraz nędzy i rozpaczy. Dopiero tydzień temu odnieśli pierwsze zwycięstwo w sezonie, a w niedzielę w końcu poznali smak czystego konta.



W Chelsea dwoił się i troił Eden Hazard, ale najbliżej pokonania Fabiańskiego byli w drugiej połowie Alvaro Morata i Ross Barkley. Zwyciężył refleks Polaka.

A mogli ograć Chelsea

Młoty dobrze się broniły, a przy odrobinie szczęścia mogły pokusić się o niespodziankę większego kalibru.



Pod nieobecność kontuzjowanego Marko Arnautovicia (Austriak był zamieszany w cztery z dotychczasowych pięciu goli WHU w lidze) z ich strony straszył zwłaszcza Andrij Jarmolenko, który po przerwie strzelił minimalnie nad bramką, a pod koniec meczu z bliska nie trafił czysto głową w piłkę. A do bramki miał cztery metry.



W pierwszej połowie nie popisał się zastępujący Arnautovicia Michail Antonio, któremu albo nawalał celownik, albo zatrzymywał go najdroższy bramkarz świata Kepa Arrizabalaga.

Samotnym liderem po sześciu seriach spotkań został Liverpool, który w sobotę rozprawił się z Southampton.



6. kolejka Premier League:

sobota

Fulham - Watford 1:1

Burnley - Bournemouth 4:0

Cardiff - Manchester City 0:5

Crystal Palace - Newcastle 0:0

Leicester - Huddersfield 3:1

Liverpool - Southampton 3:0

Manchester United - Wolverhampton 1:1

Brighton - Tottenham 1:2

niedziela

West Ham - Chelsea 0:0

Arsenal - Everton