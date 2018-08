Fabiański w debiucie często sięgał do siatki





Źle zakończyła się wyprawa piłkarzy West Ham United na ligowe spotkanie do Liverpoolu. Goście - z debiutującym w ich bramce w Premier League Łukaszem Fabiańskim - zostali rozbici 4:0.

Nowa Chelsea odpaliła. Nie dała pograć Nie udał się... czytaj dalej » 33-letni letni Polak dołączył do londyńskiego klubu w czerwcu. Opuścił zdegradowaną do Championship ekipę Swansea City.

Dwukrotnie Mane

W niedzielę po raz pierwszy sięgnął do siatki w 19. minucie - pokonał go Mohamed Salah. Potem dwukrotnie - przed przerwą i po - trafiał do siatki Sadio Mane. W samej końcówce na 4:0 uderzył Daniel Sturridge.



Przy wszystkich golach błędy popełniała obrona, Fabiański za dużo do powiedzenia nie miał.



W innym niedzielnym meczu Southampton bezbramkowo zremisowało z Burnley. Zawodnik tej pierwszej drużyny Jan Bednarek nie wszedł na boisko z ławki rezerwowych.

W szlagierowym spotkaniu pierwszej kolejki Manchester City wygrał w Londynie z Arsenalem 2:0.