Europa zachwyca się Piątkiem. "Asertywny, obunożny i żelazne nerwy"





W Portugalii się go boją, we Francji doceniają, nie szczędzą komplementów również w Szwajcarii. Krzysztof Piątek z każdym tygodniem wzbudza coraz większe zainteresowanie mediów i klubów z różnych zakątków Europy.

Piątek znów to zrobił. Rywal boleśnie odpowiedział Obrońcy Serie A... czytaj dalej » Piątek robi furorę, bo odkąd latem przeniósł się do Genoi z Cracovii, strzela jak szalony. Dziewięć goli w lidze, pięć w Pucharze Włoch, a wszystko to w zaledwie ośmiu występach.

W Italii wiedzą, co to oznacza. Jeśli polski napastnik utrzyma tempo, to w końcu padnie rekord Serie A należący od sezonu 1994/1995 do Argentyńczyka Gabriela Batistuty. "Batigol" w pierwszych jedenastu spotkaniach uzbierał 13 bramek.

A mecz już w czwartek

Formę Piątka dostrzegają Portugalczycy, z którymi kadra Jerzego Brzęczka w czwartek zagra w Chorzowie w meczu Ligi Narodów. "To objawienie sezonu, nie tylko w Serie A, ale w ogóle w skali europejskiej. Dziewięć goli w meczach ligowych, cztery w pucharze. Niebywała skuteczność" - wystawiła mu laurkę stacja Sport TV.



O polskim snajperze we wtorkowym wydaniu napisał francuski dziennik sportowy "L'Equipe". Zachwyca się jego formą i pisze o zainteresowaniu potentata z Włoch. "Polak z Genui to obecnie najlepszy strzelec pięciu czołowych lig europejskich. To niewiarygodne odkrycie Genoi. Superstrzelec jest na celowniku Juventusu" - zauważa "L'Equipe".

Obserwują Bayern, Chelsea, Barcelona...

Obszerny artykuł Piątkowi poświęcili również Szwajcarzy z "Neue Zuercher Zeitung". "Jego dorobek w oficjalnych meczach to trzynaście goli w ośmiu występach. Te liczby sprawiają, że zainteresowanie nim wzbudzają czołowe europejskie firmy: na stadionie w Genui zauważano już wysłanników Bayernu, Chelsea i Barcelony" - przypomina "NZZ".



Dalej w szwajcarskim dzienniku, najstarszym w kraju, można przeczytać o boiskowych walorach Piątka: "Pod względem stylu przypomina o siedem lat starszego Lewandowskiego: asertywny przed bramką, obunożny, świetny w grze głową i żelazne nerwy. Prezydent Genoi Enrico Preziosi, który zapłacił za niego około 4,5 miliona euro, z niecierpliwością czeka na lukratywny zysk".



"NZZ" przewiduje, że w najbliższych tygodniach 23-letni bombardier zrobi kolejny krok w karierze. "Przy okazji meczów z Juventusem, Milanem, Interem i Napoli może pobić rekord Batistuty" - przewiduje autor artykuł Tom Mustroph w korespondencji z Genui.

Przed nim Juve, Milan, Inter...

Przed Piątkiem i jego Genoą kilka ważnych ligowych kolejek.

Po przerwie na reprezentację zespół Polaka w czterech z pięciu najbliższych spotkań zagra z wielką czwórką calcio: Juventusem, Milanem, Interem i Napoli.