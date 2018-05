Zmarnował karnego, pogrążył drużynę. Znamy pierwszego spadkowicza





Foto: PAP/Darek Delmanowicz | Video: PAP/Stanisław Rozpędzik/ Sandecja już pewna spadku

Pierwsze ważne rozstrzygnięcie w grupie spadkowej ekstraklasy. Z najwyższą klasą rozgrywkową żegna się Sandecja Nowy Sącz, której piłkarze pogrzebali swoje szanse na utrzymanie, przegrywając 0:1 z Cracovią. Porażki mogli uniknąć, ale gola nie potrafili strzelić nawet z rzutu karnego. W ostatniej kolejce o pozostanie w lidze powalczą Termalica i Piast.

Przed startem 36. rundy spotkań w walkę o ligowy byt zaangażowana była też Lechia. Sytuacja gdańszczan nie była jednak dramatyczna i po sobotnim spotkaniu piłkarze Piotra Stokowca mogą być już pewni pozostania w najwyższej klasie rozgrywkowej.

W Gdańsku spokój

Wystarczył do tego remis w Szczecinie z pewną utrzymania Pogonią. Lechistom prowadzenie dał Patryk Lipski, a przy straconej bramce zawinił golkiper Jakub Słowik, który wpuścił strzał z dystansu, lecący wprost w środek bramki.

Radość była krótka, bo trwała tylko dziewięć minut. Wyrównał Adam Frączczak, ale goście i tak mają to, po co do Szczecina przyjechali - utrzymanie i spokojne lato.

Źródło: PAP/Marcin Bielecki W Gdańsku już spokój

Pożegnanie z Nowym Sączem

Zupełnie inne nastroje są w Nowym Sączu. Sandecja przegrała w Mielcu z Pasami 0:1 i po zaledwie jednym sezonie żegna się z ekstraklasą. Porażka boli podwójnie, bo piłkarze beniaminka mieli rzut karny. Zmarnował go Maciej Małkowski, którego intencje doskonale wyczuł Adam Wilk.

Łzy i łamiący się głos. Legendy żegnają się z Wisłą Paweł Brożek i... czytaj dalej » Jedynego gola spotkania strzelił Michał Helik. Dla stopera było to już ósme trafienie w sezonie.

Misja Termaliki: nie przegrać

Pierwszego spadkowicza znamy. Drugiego poznamy za tydzień, a będzie nim albo Termalica Nieciecza, albo Piast.

Ci pierwsi odnieśli w sobotę bardzo ważne zwycięstwo z Arką Gdynia. Na własnym boisku wygrali 2:1, a komplet punktów jest tym cenniejszy, że jako pierwsi trafili goście. Dla Termaliki bramki odnotowali Bartosz Śpiączka i Łotysz Vladislavs Gutkovskis. Wcześniej na listę strzelców wpisał się Krzysztof Janus.

Z kolei Piast, mimo że długimi fragmentami był lepszy, przegrał we Wrocławiu 1:3. Śląsk był bezwzględny w kontratakach, a trafienia zaliczyli Robert Pich (dwie bramki) i Marcin Robak. Gol Sashy Ziveca nie miał znaczenia.

Obecnie Piastunki są w tabeli na 15. miejscu i tracą dwa punkty do Termaliki. Obie te ekipy zmierzą się za tydzień w bezpośrednim meczu o utrzymanie. Sytuacja jest dość jasna - gliwiczanie muszą wygrać, w każdym innym przypadku w przyszłym sezonie będą biegać po pierwszoligowych boiskach.

Źródło: PAP/Stanisław Rozpędzik Termalica ma wszystko we własnych rękach

Wyniki 36. kolejki grupy spadkowej

Lechia - Pogoń 1:1

Śląsk - Piast 3:1

Termalica - Arka 2:1

Sandecja - Cracovia 0:1