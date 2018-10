Rekord i dedykacja dla przyjaciela. "Jest w moim sercu"





Justin Kluivert, syn Patricka, byłego czołowego napastnika Barcelony, już w swoim pierwszym meczu w Lidze Mistrzów strzelił debiutanckiego gola. Nie trafienie z Viktorią Pilzno było jednak najważniejsze, a dedykacja.

Legendarny napastnik Ajaksu i Barcelony zakończył swe strzeleckie popisy na 29 golach. Daje mu to 25. miejsce na liście najlepszych strzelców w historii. W jego ślady idzie teraz syn, Justin.

"Wyjątkowy wieczór"

Holender wpisał się na listę strzelców w 74. minucie wtorkowego meczu z Viktorią Pilzno. Bramka na 4:0 nie była pięknej urody, bo dobił piłkę obronioną przez bramkarza, ale za to historyczna, pierwsza w najbardziej elitarnych rozgrywkach.

Zrobił to mając 19 lat i 150 dni i został w ten sposób najmłodszym strzelcem Romy w LM i drugim najmłodszym Holendrem w barwach zagranicznego zespołu, który trafił do siatki w tych rozgrywkach. Niewiele młodszy był Jeffrey Bruma, który w 2010 roku strzelił gola dla Chelsea.

Pierwszy gol to i radość musiała być spora. Holender chwilę po otrzymaniu gratulacji wziął do ręki koszulkę Romy z numerem "34" i nazwiskiem "Nouri".



Justin Kluivert scores his first goal for #ASRoma - and immediately dedicates it to his former Ajax teammate Abdelhak Nouri.

#staystrongappiepic.twitter.com/S9mFvjdcQk — AS Roma English (@ASRomaEN) October 2, 2018





Zrobił w ten sposób ukłon w kierunku przyjaciela Abdelhaka Nouriego, który z powodu obrażeń mózgu musiał zakończyć karierę w wieku 20 lat. To efekt zasłabnięcia w lipcu 2017 roku w towarzyskim meczu z Werderem Brema. Okazało się, że cierpiał na arytmię serca.

Razem z Kluivertem juniorem wspólnie przechodził przez różne szczeble systemu szkoleniowego w Ajaksie Amsterdam. W Rzymie Justin gra też właśnie w koszulce z tym samym numerem.

- Abdelhak jest w moim sercu, więc chciałem koniecznie strzelić. To był dla mnie wyjątkowy wieczór i udało mi się napisać historię w koszulce Romy. Robię dużo, ale chcę wam pokazać więcej - powiedział po meczu Kluivert.