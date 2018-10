Młodzi Polacy nie wykorzystali szansy. Euro się oddala





Zwycięstwo z liderem grupy Danią stawiałoby reprezentację Polski do lat 21 w znakomitej sytuacji przed ostatnią kolejką eliminacji mistrzostw Europy. Niestety, mimo wielu okazji, zespół Czesława Michniewicza zremisował w Aalborgu 1:1.

Biało-Czerwoni skomplikowali swoją sytuację w grupie niespodziewanym wrześniowym remisem 1:1 z Wyspami Owczymi w Lubinie, zresztą z tym rywalem zremisowali też na wyjeździe. Z tego powodu, by odzyskać prowadzenie w grupie powinni w piątek pokonać na wyjeździe Duńczyków, którzy mieli punkt więcej.

W spotkaniu, które z trybun oglądali m.in. prezes PZPN Zbigniew Boniek i selekcjoner seniorskiej reprezentacji Jerzy Brzęczek, gospodarze częściej utrzymywali się przy piłce, ale to Polacy byli groźniejsi pod bramką rywali. Najlepsze okazje stworzyli między 19, a 24 minutą. Daniel Iversen najpierw zatrzymał strzał Szymona Żurkowskiego, a po chwili Konrada Michalaka. Pięć minut później oko w oko z duńskim bramkarzem stanął z nim Dawid Kownacki, ale również bez powodzenia. Męki z Wyspami Owczymi. Młodzi Polacy najedli się wstydu Upokorzeń w... czytaj dalej »

Koncert niewykorzystanych szans

To, co nie udało się Polakom, udało gospodarzom w 40. minucie. Larsen w dziecinny sposób ograł Mateusza Wieteskę, a prowadzenie Duńczykom mierzonym strzałem dał Philip Billing. Biało-Czerwoni zareagowali jednak błyskawicznie.

Chwilę po wznowieniu gry po strzale Kownackiego piłka ewidentnie trafiła w rękę Victora Nelssona i arbiter wskazał na rzut karny. Napastnik Sampdorii sam podszedł do jedenastki i nie dał szans bramkarzowi. To dziewiąty gol Kownackiego, który pozwolił mu wyprzedzić w klasyfikacji najlepszych strzelców Duńczyka Roberta Skova. Przed zejściem do szatni Polacy mieli szansę objąć prowadzenie, ale okazji nie wykorzystał Michalak.

Tuż po zmianie stron Biało-Czerwoni ponownie zmarnowali doskonałą sytuację. Tym razem po fatalnym błędzie Billinga i zespołowej akcji Polaków, fatalnie przestrzelił Kownacki.



Potem gra się nieco uspokoiła. W końcówce szansę na zwycięską bramkę miał Sebastian Szymański, ale Iversen wybił piłkę poza boisko po strzale pomocnika Legii. Skończyło się remisem.

Będą niespodzianki?

W tabeli przed ostatnią kolejką bez zmian. We wtorek, w ostatniej kolejce eliminacji, Polska podejmie Gruzję, a Dania zagra w Aalborgu z Wyspami Owczymi.



Bezpośredni awans do mistrzostw Europy, które zostaną rozegrane w czerwcu przyszłego roku we Włoszech, wywalczą tylko zwycięzcy dziewięciu grup eliminacji. Cztery najlepsze zespoły z drugich miejsc zagrają w barażach o dwa wolne miejsca.

Daleka droga

Mistrzostwa Europy U-21 są jednocześnie kwalifikacjami do igrzysk olimpijskich 2020 roku. Do Japonii pojadą tylko cztery najlepsze teamy z włoskiego turnieju.

Wyniki meczów 9. kolejki:

Finlandia - Gruzja 1:2 (1:0)

Dania - Polska 1:1 (1:1)

Wyspy Owcze - Litwa 2:2 (1:1)

El. ME U-21 - tabela grupy 3 1. Dania 9 20 27-8 2. Polska 9 19 19-9 3. Gruzja 9 12 11-16 4. Finlandia 9 9 13-19 5. Wyspy Owcze 9 9 10-17 6. Litwa 9 5 5-16



Dania - Polska 1:1 (1:1)

Philip Billing (40), Dawid Kownacki (43-karny).



Żółta kartka - Dania: Victor Nelsson, sędzia: Mete Kalkavan (Turcja)

Dania: Daniel Iversen - Rasmus Kristensen, Joachim Andersen, Victor Nelsson, Jacob Rasmussen, Andreas Poulsen - Robert Skov, Oliver Abildgaard, Philip Billing, Mikkel Duelund (67. Marcus Ingvartsen) - Jacob Bruun Larsen (75. Anders Dreyer).

Polska: Kamil Grabara - Paweł Stolarski, Mateusz Wieteska, Paweł Bochniewicz, Kamil Pestka - Konrad Michalak (77. Kamil Jóźwiak), Bartosz Kapustka, Patryk Dziczek, Szymon Żurkowski (89. Maciej Ambrosiewicz), Sebastian Szymański - Dawid Kownacki.