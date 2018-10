Trafił z rzutu rożnego, potem zszedł z kontuzją





To był słodko-gorzki wieczór dla Mohameda Salaha. Egipski napastnik Liverpoolu rozpoczął go wyśmienicie od strzelenia gola bezpośrednio z rzutu rożnego, ale skończył w dużo gorszy sposób.

Salah należał do najlepszych piłkarzy na murawie meczu eliminacji Pucharu Narodów Afryki z Eswatini. Pod koniec pierwszej połowy wpisał się na listę strzelców. Jego drużyna wywalczyła rzut rożny, a on podszedł i zamiast dośrodkować, oddał bezpośredni strzał, który zaskoczył bramkarza rywali.



W tak niecodzienny sposób Egipcjanin zdobył czwartą bramkę dla gospodarzy w tym spotkaniu i jednocześnie zakończył swoją serię czterech spotkań bez trafienia.

W drugiej połowie on i jego koledzy nie byli już tak skuteczni. Egipcjanie stracili jednego gola, a w 88. minucie Salaha. Napastnik Liverpoolu złapał się za nogę, i chociaż po chwili wrócił na murawę, to jednak w doliczonym czasie selekcjoner Javier Aguirre przeprowadził zmianę, a piłkarz zszedł w asyście lekarzy.

- Wstępna diagnoza mówi, że Mohamed nabawił się kontuzji mięśniowej. Wkrótce przejdzie on dokładniejsze badania - przekazał Hany Ramzy, asystent trenera.

Wcześniej bark

Gdyby uraz okazał się poważniejszy, to dla piłkarza ekipy Juergena Kloppa byłaby to druga znacząca kontuzja w krótkim czasie. 26-latek nie wytrwał do końca pierwszej połowy majowego finału Ligi Mistrzów z Realem Madryt. To efekt uszkodzonego barku po starciu z Sergio Ramosem. Boisko opuszczał ze łzami w oczach.

Po trzech meczach Egipcjanie prowadzą w tabeli grupy J z dorobkiem sześciu punktów. Spadną na drugie, jeśli Tunezja co najmniej zremisuje z reprezentacją Nigru.