Grecy zaskoczyli faworytów. Sprawa awansu do Ligi Mistrzów otwarta





Foto: EPA/ANTONIO COTRIM | Video: PAP/EPA Trwa walka o ostatnie miejsca w Lidze Mistrzów

Emocji w pierwszych meczach czwartej rundy eliminacji Ligi Mistrzów nie brakowało. PAOK Saloniki głównie się bronił, ale zdołał wbić cennego na wyjeździe gola Benfice Lizbona.

Portugalczycy w ostatnich sezonach regularnie goszczą w fazie grupowej LM. Wiosnę 2016 roku drużyna z Lizbony zakończyła dopiero w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. PAOK w europejskiej elicie jeszcze nie grał.

PAOK zaskoczył

Dlatego widok wicemistrzów Grecji, zepchniętych do głębokiej defensywy, nie zaskakiwał. To gospodarze do przerwy stworzyli kilka groźnych sytuacji. Marnował je zwłaszcza Pizzi. Portugalski pomocnik zrehabilitował się pod koniec pierwszej połowy, wykorzystując rzut karny.

Jednak goście doczekali się swojej okazji. Konkretnie po rzucie wolnym. W minucie 76. w poprzeczkę trafił stoper Fernando Varela, a po chwili piłkę do bramki dobił rezerwowy PAOK-u Amr Warda.

Źródło: EPA/MANUEL DE ALMEIDA Niespodzianka w Lizbonie



Szalona końcówka

O powrót do LM walczy PSV. Ekipa z Eindhoven w 2005 roku biła się w półfinale z Milanem. Później popadła w przeciętność jak cała liga holenderska i reprezentacja. Co prawda PSV przed dwoma laty udało się wydłużyć do serii jedenastek starcie w 1/8 finału LM z Atletico Madryt, ale rok temu drogę do Ligi Europy zamknął Holendrom NK Osijek z Chorwacji.

Teraz PSV jest bliżej fazy grupowej LM po wyjazdowym zwycięstwie z BATE Borysów. Białoruski hegemon w XXI wieku pięciokrotnie skutecznie przedzierał się przez eliminacje elitarnych rozgrywek.

I to gospodarze prowadzili od 9. minuty po trafieniu Jasse Tuominena. Później wyrównał z rzutu karnego Gaston Pereiro, a w drugiej połowie kolejną bramkę dla PSV zdobył Hirving Lozano.

W minucie 88. do remisu doprowadził rezerwowy BATE Alaksandr Hleb. Goście odpowiedzieli natychmiast. Wynik na 2:3 ustalił Donyell Malen.

Źródło: EPA/TATYANA ZENKOVICH PSV ma solidną zaliczkę przed rewanżem

W meczu Crveny Zvezdy Belgrad z Red Bullem Salzburg gole nie padły. Lepszy zespół tego dwumeczu doczeka się debiutu w LM.

Sześć miejsc

W rundzie play-off rywalizuje dwanaście drużyn. Zwycięzcy każdej z sześciu par wystąpią w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Przegrani będą grać w Lidze Europy.

Mecze 4. rundy eliminacji Ligi Mistrzów:

wtorek (rewanże 29 sierpnia)

Benfica Lizbona - PAOK Saloniki 1:1 (1:0)

BATE Borysów - PSV Eindhoven 2:3 (1:1)

Crvena Zvezda Belgrad - Red Bull Salzburg 0:0

środa (rewanże 28 sierpnia)

Young Boys Berno - Dinamo Zagrzeb

Ajax Amsterdam - Dynamo Kijów

MOL Vidi Szekesfehervar - AEK Ateny