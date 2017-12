W Realu przestają wierzyć w cuda. "Ta porażka bardzo boli"





Trener Realu Madryt Zinedine Zidane był mocno zdenerwowany po przegranej jego piłkarzy z Barceloną 0:3 w 175. ligowym El Clasico. - Ta porażka bardzo nas wszystkich boli, ale jeszcze się nie poddajemy - zapowiedział.

W madryckiej "Marce" tytuł był jednoznaczny: "Real oddał tytuł". Dziennikarze nie mają już złudzeń. Barcelona ma obecnie 14 punktów przewagi nad Realem.

"Wrócimy silniejsi"

Barcelona świętuje. Upokorzyła Real w jego domu Real Madryt przez... czytaj dalej » - Na pewno się nie poddamy - powiedział jednak Zidane. - Tego nie oczekujcie. Nigdy tak się nie zachowamy! Będziemy walczyć do ostatniego meczu. Teraz odpoczniemy, poświęcimy czas rodzinom i jestem przekonany o tym, że wrócimy silniejsi - ocenił Francuz.



Zidane po meczu bronił też swoich piłkarzy. - Walczyli fantastycznie. A dystans, jaki w tabeli dzieli oba zespoły, nie oddaje tego. Nie jest z nami aż tak źle i może dlatego ta porażka jest taka bolesna. Futbol ma to do siebie, że raz jesteś na dnie, a raz na samej górze. Jak wygrywasz, jest pięknie, jak przegrywasz, jest... Taka jest jednak nasza praca - skomentował były znakomity piłkarz.

Zdaniem szkoleniowca Królewskich cały mecz ułożyłby się inaczej, gdyby Real w pierwszej połowie trafił do siatki. - Spotkanie byłoby całkowicie inne. Wiem, że będę atakowany, nic z tym jednak nie zrobię. To należy do mojej pracy. Nie zmienia to na pewno mojego nastawienia. Postawiłem w tym meczu na tych piłkarzy i nie żałuję decyzji - podkreślił.

"Szczery Marcelo"

O konsekwencjach tej porażki niewielu zawodników chciało się wypowiadać.



- Liga nie jest jeszcze przegrana, choć osobiście nie wierzę w cuda - skomentował obrońca Realu Marcelo. - W pierwszej połowie zagraliśmy dobrze, ale potem musieliśmy radzić sobie w dziesiątkę. Przeciwko Barcelonie nie jest to łatwe. Daliśmy d..., ale myślicie, że zawsze musimy wygrywać? To najsilniejsza liga świata i nie zawsze zdobywa się trzy punkty - stwierdził Brazylijczyk.



Ośmieszył Real w jednym bucie. Wyjątkowa asysta Messiego O wielkiej klasie... czytaj dalej » W ekipie z Katalonii nikt jeszcze o mistrzostwie nie chce mówić. - To na pewno był bardzo ważny krok, ale mamy przed sobą jeszcze mnóstwo ważnych meczów. W futbolu nigdy nie można być niczego pewnym - zaznaczył Andres Iniesta.



W podobnym tonie wypowiadał się szkoleniowiec Barcelony Ernesto Valverde. - Mamy przed sobą długą drogę. Nawet nie jesteśmy w połowie sezonu - zaznaczył.



W sobotę gole dla Barcelony zdobyli Urugwajczyk Luis Suarez (54.), Argentyńczyk Lionel Messi (64. z karnego) i Hiszpan Aleix Vidal (90+3.). To trzecia z rzędu porażka Królewskich na stadionie Santiago Bernabeu w prestiżowych potyczkach z Dumą Katalonii. W kwietniu Real uległ 2:3, zaś przed dwoma laty poniósł klęskę 0:4 (m.in. dwa trafienia Suareza).