Sześć goli w Sosnowcu. Beniaminek zaprzepaścił szansę





Zagłębie Sosnowiec zremisowało ze Śląskiem

Emocjonujący mecz w Sosnowcu. Najpierw prowadził Śląsk, później Zagłębie nagle wbiło trzy gole. Ostatecznie skończyło się wynikiem 3:3 po bramce gości w 91. minucie.

28 goli wbili ligowcy w siedmiu meczach szóstej kolejki. Po niedzieli średnia wynosiła więc cztery gole na spotkanie. W poniedziałkowy wieczór w Sosnowcu zawodnicy Zagłębia i Śląska gorsi być nie chcieli. Byli nawet bardziej wydajni.

Czwarty gol padł już w minucie 59. Po raz drugi trafił napastnik gospodarzy Vamara Sanogo, doprowadzając do remisu. Do przerwy niewiele na to wskazywało. Śląsk atakował z rozmachem. I do tego skutecznie. Najpierw w 11. minucie składną akcję zespołu wykończył Marcin Robak. Później pierwszego gola w historii ekstraklasy strzelił Irańczyk - Farshad Ahmadzadeh, który latem został sprowadzony do Wrocławia.

Źródło: PAP/Andrzej Grygiel Śląsk prowadził po golach Robaka i Ahmadzadeha



Robak uratował Śląsk

Zabójcza riposta Zagłębia. Lech znów przegrał Nie tak dawno... czytaj dalej » W drugiej połowie role się niespodziewanie odwróciły. Sanogo potrzebował raptem 180 sekund, żeby odrobić całość strat. W 65. minucie było 3:2. Konrad Wrzesiński wyłożył piłkę Zarko Udoviciciowi, a serbski pomocnik Zagłębia wyprzedził bramkarza Jakuba Słowika. Gospodarze grali już z przewagą jednego zawodnika po tym, jak Augusto drugi raz został ukarany żółtą kartką.

Mimo to zwycięstwa nie odnieśli. Pod koniec ręką we własnym polu karnym zagrał stoper Zagłębia Arkadiusz Jędrych. Sędzia Tomasz Kwiatkowski skorzystał z VAR-u. Po obejrzeniu powtórki podyktował jedenastkę, którą wykorzystał Robak. 35-letni napastnik uzbierał już 105 bramek w ekstraklasie.

Goście dalej atakowali. Rezerwowy Mateusz Radecki trafił nawet w słupek.

Śląsk z sześcioma punktami jest 10. w tabeli. Zagłębie, beniaminek ekstraklasy, ma o dwa punkty mniej - 14. pozycja.

Zagłębie Sosnowiec - Śląsk Wrocław 3:3 (0:2)

Bramki: Vamara Sanogo (56.), (59.), Zarko Udovicic (65.) - Marcin Robak (11.), (91. - karny), Farshad Ahmadzadeh (25.)

Zagłębie S.: Dawid Kudła - Michael Heinloth, Arkadiusz Jędrych, Piotr Polczak, Adam Banasiak - Konrad Wrzesiński (85. Alexandre Cristovao), Sebastian Milewski, Callum Rzonca (46. Tomasz Nowak), Szymon Pawłowski, Zarko Udovicic - Vamara Sanogo.

Śląsk: Jakub Słowik - Kamil Dankowski, Piotr Celeban, Wojciech Golla, Mateusz Cholewiak - Robert Pich, Maciej Pałaszewski (64. Jakub Łabojko), Michał Chrapek (61. Mateusz Radecki), Augusto, Farshad Ahmadzadeh (78. Damian Gąska) - Marcin Robak.