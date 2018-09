Trzy gole, dwa nieuznane. Wisła w końcu wygrała





Foto: PAP/Marcin Bednarski | Video: PAP/Marcin Bednarski Zwycięstwo Wisły Płock na otwarcie 10. kolejki

Wisła Płock przerwała serię trzech meczów bez wygranej w ekstraklasie. W piątek drużyna Dariusza Dźwigały pokonała Lechię 1:0.

W 75. minucie Karol Angielski wślizgiem wpakował piłkę do siatki po dośrodkowaniu Dominika Furmana. W takich okolicznościach padł jedyny prawidłowy gol w meczu. Sędzia Paweł Raczkowski wcześniej anulował dwie bramki gości.



Dramat Lechii. Zagłębie podniosło się po trzech ciosach Wydawało się, że... czytaj dalej » Lechia w pierwszej połowie stworzyła groźniejsze okazje, między innymi słupki obijali Michał Nalepa i Daniel Łukasik. Po przerwie to samo zrobił Flavio Paixao. Portugalczyk podszedł do rzutu karnego. Po jego dobitce piłka wpadła w końcu do siatki, ale zgodnie z przepisami Paixao nie mógł jej dotknąć od razu. Musiał to zrobić inny zawodnik.

Próbowali przewrotką

W minucie 61. Paixao znów przez chwilę świętował. Jego bramka nie została ostatecznie uznana, bo arbiter, korzystając z VAR-u, uznał, że napastnik Lechii dotknął piłkę ręką.



Przed końcem nie udało się wyrównać Jakubowi Arakowi. Rezerwowy gości nieznacznie chybił po uderzeniu przewrotką. Lechia w ten sposób znów straciła punkty, przegrywając po raz drugi w trzech ostatnich kolejkach.



Płocczanie czekali na zwycięstwo od końca sierpnia, gdy ograli Legię na Łazienkowskiej. Kolejne starcia kończyły się dwoma remisami i porażką. Trener Dźwigała wyraźnie odetchnął po ostatnim gwizdku.

Źródło: PAP/Marcin Bednarski Paixao bez gola, Lechia bez punktów

Wisła Płock - Lechia Gdańsk 1:0 (0:0)

Bramka: 1:0 Karol Angielski (75).



Wisła Płock: Bartłomiej Żynel - Patryk Stępiński, Alan Uryga, Igor Łasicki, Cezary Stefańczyk - Damian Szymański (75. Semir Stilic), Damian Rasak, Dominik Furman, Nico Varela (90+3. Jakub Łukowski) - Ricardinho (90. Bartłomiej Sielewski), Karol Angielski.

Lechia Gdańsk: Zlatan Alomerovic - Karol Fila, Michał Nalepa, Błażej Augustyn, Filip Mladenovic - Daniel Łukasik, Rafał Wolski (63. Patryk Lipski), Jarosław Kubicki - Flavio Paixao (78. Michał Mak), Artur Sobiech (79. Jakub Arak), Lukas Haraslin.