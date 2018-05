Lech pudłował w Płocku. Mistrzostwo ucieka





Foto: PAP/Marcin Bednarski | Video: PAP/Marcin Bednarski W Płocku podział punktów

Lech mógł w sobotę odzyskać pierwsze miejsce w ekstraklasie, ale okazji nie wykorzystał. Kolejorz bezbramkowo zremisował na wyjeździe z walczącą o europejskie puchary Wisłą Płock.

Sandecja walczy do końca. Gol w ostatniej minucie Piłkarze Sandecji... czytaj dalej » Po finale Pucharu Polski stało się jasne, że czwarte miejsce zagwarantuje występ w europejskich pucharach. Po trofeum w środę sięgnęła Legia, lider ekstraklasy, a nie grająca w grupie spadkowej Arka. Skorzystać może na tym Wisła Płock, czwarta po 33. kolejkach. Lech może być spokojny o puchary, ale ambicje klubu sięgają Ligi Mistrzów. Tutaj warunkiem jest mistrzostwo Polski. Kolejorz do rundy finałowej przystępował jako lider, ale pierwsze miejsce stracił w zeszłym tygodniu.

Nieskuteczni

Odzyskać prowadzenie w tabeli - choćby na jeden dzień - nie udało się, choć goście z Poznania w pierwszej połowie zdominowali rywala. W 30. minucie Kamil Jóźwiak podał do Mario Situma tak, że chorwacki pomocnik miał przed sobą tylko bramkarza Wisły. Próbował podciąć nad nim piłkę, ale Thomas Dahne zdążył zareagować. Minutę później głową strzelał niepilnowany Christian Gytkjaer po dośrodkowaniu aktywnego Jóźwiaka. Sam w 40. minucie oddał strzał, ale obok bramki.



Gospodarze niewiele byli w stanie zdziałać. Do przerwy oddali tylko jeden strzał. I to niecelny. Później działo się niewiele. Lech nie tworzył groźnych sytuacji. To Wisła w 62. minucie zaatakowała, choć i tak do finalizacji sporo zabrakło, bo Konrad Michalak niecelnie podał do zbiegającego Arkadiusza Recy.

Ratował bramkarz

Szok w Gdańsku. Nieciecza zostaje w grze o utrzymanie Przed meczem 34.... czytaj dalej » W minucie 70. zareagował trener Nenad Bjelica, wprowadzając Macieja Makuszewskiego. Skrzydłowy Lecha ostatnie miesiące spędzał na leczeniu zerwanych więzadeł krzyżowych i pobocznych. Wrócił w zadziwiająco szybkim tempie. W poprzedniej kolejce jako rezerwowy wystąpił z Górnikiem, choć przewidywano, że sezon ma z głowy. Chwilę po wejściu zanotował asystę. Niewiele pomogła, bo Kolejorz przegrał 2:4.



W sobotę również rozruszał atak Lecha. Po jego dośrodkowaniu głową uderzył, choć niecelnie, Gytkjaer. Ale to płocczanie mogli wbić decydującego gola. Przed końcem rezerwowy Jakub Łukowski pędził sam na bramkę, ale strzelił prosto w bramkarza Matusa Putnockiego.



Lech stracił punkty w drugim kolejnym meczu. Po 34. kolejce może tracić już cztery do Legii (jeśli w niedzielę zwycięży w Białymstoku) albo spaść na trzecie miejsce (jeśli Jagiellonia pokona mistrzów Polski). Wisła pozostała na czwartej pozycji, ale przewaga nad piątym Górnikiem wynosi tylko punkt (w niedzielę gra z Zagłębiem).

Wisła Płock - Lech Poznań 0:0

Wisła: Thomas Daehne - Cezary Stefańczyk, Adam Dźwigała, Alan Uryga, Arkadiusz Reca - Nico Varela, Dominik Furman (90. Damian Rasak), Damian Szymański - Konrad Michalak (80. Jakub Łukowski), Semir Stilic - Kamil Biliński (66. Jose Kante).

Lech: Matus Putnocky - Robert Gumny, Rafał Janicki, Emir Dilaver, Wołodymyr Kostewycz - Łukasz Trałka, Maciej Gajos - Mario Situm (70. Maciej Makuszewski), Radosław Majewski (77. Darko Jevtic), Kamil Jóźwiak - Christian Gytkjaer (80. Ołeksij Chobłenko).