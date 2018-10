Klub ekstraklasy przegrał proces z piłkarzem. Zapłaci gigantyczne odszkodowanie





Piłkarski Sąd Polubowny przy Polskim Związku Piłki Nożnej zadecydował, że Śląsk Wrocław będzie musiał wypłacić około milion złotych swojemu byłemu zawodnikowi Sebino Plaku za zerwanie kontraktu.

Albańczyk grał w Śląsku w latach 2013-14. W ekstraklasie rozegrał 29 meczów, nie strzelił ani jednego gola. Dał się jedynie zapamiętać z trafienia przeciwko Club Brugge w zwycięskim dwumeczu w Lidze Europy.



Czerwony Śląsk, za mocna Legia Legia wykonała... czytaj dalej » Jesienią 2014 roku Plaku wystąpił tylko w trzech spotkaniach i stracił miejsce w kadrze Śląska. Później klub zerwał kontrakt z zawodnikiem i rozpoczęła się wojna prawnicza. Albańczyk najpierw w PZPN, a następnie w Trybunale Arbitrażowym ds. Sportu w Lozannie walczył o swoje pieniądze wynikające z kontraktu. Poniedziałkowa decyzja Piłkarskiego Sądu Polubownego jest ostateczna i Śląsk nie może się od niej odwołać.

Oszczędzali na transferach

Wrocławski klub już od pewnego czasu przygotowywał się na takie rozstrzygnięcie i stąd też latem po sprzedaży Jakuba Koseckiego nie wydał zarobionych pieniędzy na transfery. Po ogłoszeniu wyroku na stronie internetowej Śląska pojawiło się oświadczenie, z zaznaczeniem, że jest to jedyny komentarz do całej sprawy.



"WKS Śląsk Wrocław SA przyjmuje do wiadomości orzeczenie Piłkarskiego Sądu Polubownego przy Polskim Związku Piłki Nożnej w sprawie byłego piłkarza klubu Sebino Plaku. Orzeczenie zostało wydane przez II instancję Piłkarskiego Sądu Polubownego. Tym samym klub wykorzystał wszelkie możliwości odwoławcze dostępne przed tym sądem. Mając na względzie dobro spółki WKS Śląsk Wrocław SA, klub wystąpi na drogę sądową przeciwko Prezesowi Zarządu klubu z czasów, gdy doszło do naruszenia dóbr Sebino Plaku" - można przeczytać.



Prezesem był wówczas Paweł Żelem, który teraz kieruje innym klubem z ekstraklasy – Piastem Gliwice.

Źródło: Shutterstock Plaku rzadko błyszczał w Śląsku. Klub ma teraz kłopot