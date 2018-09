Śląsk szalał, strzeliła Wisła





Foto: PAP/Maciej Kulczyński | Video: PAP W poprzedniej kolejce Wisła ograła Górnik

Wisła Kraków kontynuuje serię zwycięstw. W siódmej kolejce ekstraklasy pokonała we Wrocławiu Śląsk 1:0. Gospodarze mają prawo żałować, bo razili nieskutecznością.

Dla wrocławian było to trzecie spotkanie na własnym stadionie bez strzelonej bramki. Dla gości - trzecie zwycięstwo z rzędu.



Najbliższy trafienia do siatki w pierwszej połowie był Maciej Sadlok. Tyle tylko, że obrońca Wisły mógł trafić do siatki, ale nie Śląska, ale swojej drużyny. Po dośrodkowaniu bardzo aktywnego Arkadiusza Piecha z lewej strony Sadlok tak interweniował, że piłka o mało nie wpadła do bramki Mateusza Lisa. Kilka chwil później Marcin Robak obrócił się z piłką w polu karnym Wisły, ale zwlekał ze strzałem, a kiedy już zdecydował się na uderzenie, Sadlok zdołał zablokować piłkę. Później jeszcze groźnie z dystansu strzelali Piech i Mateusz Cholewiak.

Przetrwali nawałnicę i wygrali

Druga połowa rozpoczęła się od szturmu bramki Wisły. W ciągu pięciu minut Śląsk stworzył sobie cztery wyśmienite okazje do zdobycia gola. Do siatki dwa razy próbował trafić Cholewiak, ale za każdym razem Lis odbijał piłkę. Po strzale Robaka już część kibiców wzniosło ręce w górę, ale piłka minęła o centymetry bramkę.

Źródło: PAP/Maciej Kulczyński Marcin Robak (z prawej) nie nastawił odpowiednio celownika



Przyjezdni przetrwali nawałnicę i także zaczęli się odgryzać.



Końcówka spotkania była bardzo dramatyczna. Najpierw gola dla Śląska mógł zdobyć Mateusz Radecki, ale Wisłę uratował słupek. Kilka minut później goście wywalczyli rzut wolny 20 metrów przed bramką rywali. Po pierwszym strzale, kiedy piłka trafiła w mur, sędzia nakazał powtórzenie rzutu wolnego, bo piłkarze Wisły wznowili grę przed gwizdkiem. Za drugim razem piłka ponownie trafiła w mur, ale odbiła się tak, że spadła pod nogi Zdenka Ondraska, który trafił do bramki.



Kilkadziesiąt sekund powinno być 1:1. Po akcji z prawej strony w idealnej sytuacji znalazł się Farshad Ahmadzadeh, który miał przed sobą pustą bramkę. Co z tego, skoro trafił w poprzeczkę.





Śląsk Wrocław - Wisła Kraków 0:1 (0:0)

Bramka: Zdenek Ondrasek (90)



Śląsk Wrocław: Jakub Słowik - Kamil Dankowski, Piotr Celeban, Wojciech Golla, Mateusz Cholewiak - Farshad Ahmadzadeh, Jakub Łabojko (72. Mateusz Radecki), Michał Chrapek (75. Maciej Pałaszewski), Robert Pich (85. Damian Gąska) - Arkadiusz Piech, Marcin Robak

Wisła Kraków: Mateusz Lis - Jakub Bartkowski, Marcin Wasilewski, Maciej Sadlok, Rafał Pietrzak - Rafał Boguski, Vullnet Basha, Jesus Imaz (90+2. Zoran Arsenic), Dawid Kort (64. Tibor Halilovic), Martin Kostal (72. Kamil Wojtkowski) - Zdenek Ondrasek