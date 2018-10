Cztery gole w 20 minut. Śląsk zdemolował





Pierwszy mecz trzynastej kolejki ekstraklasy i od razu deklasacja. W Legnicy Śląsk zdemolował tamtejszą Miedź 5:0, a niekwestionowanym bohaterem meczu został Marcin Robak.

Wrocławianie na derby Dolnego Śląska przyjechali podrażnieni. Mieli prawo, bo dwa ostatnie spotkania u siebie przegrali. Okazję na przełamanie mieli wyborną - Miedź na ligowe zwycięstwo czeka od początku września.

I rzeczywiście, piłkarze Tadeusza Pawłowskiego zafundowali rywalom prawdziwe lanie. W 20 minut wbili im cztery gole. Ale po kolei.

Rozstrzygnięcie przed przerwą

Nie minął kwadrans, a w polu karnym powalony przez Pawła Zielińskiego padł Robert Pich. Do rzutu karnego podszedł oczywiście spec nad spece w tej profesji Robak. Oczywiście się nie pomylił, a było to dla niego trafienie szczególne. I to z dwóch powodów - zdobył bramkę w Legnicy, tam gdzie się wychował, a do tego był to jego 111. gol w historii występów w ekstraklasie. Dokładnie tyle w lidze strzelił Grzegorz Lato.

Kolejną legendę, Ernesta Wilimowskiego, Robak dogonił kwadrans później. 112. trafień w karierze, dziesięć w sezonie i prowadzenie w wyścigu po koronę króla strzelców - imponujące jak na 35-latka.

Gole Robaka rozdzieliło jeszcze trafienie Michała Chrapka, a dzieła zniszczenia przed przerwą dopełnił Djordje Cotra. 4:0. To był nokaut. Do rozegrania wciąż pozostawało 45 minut, ale mecz był rozstrzygnięty, w Legnicy chyba nikt nie miał wątpliwości.

W drugiej części goście spuścili z tonu, inicjatywę oddali Miedzi. Ta próbowała, atakowała, oddała nawet kilka niezłych strzałów, ale goli z tego nie było. Na domiar złego dla gospodarzy, Śląsk trafił po raz piąty. Wynik po indywidualnej akcji prawym skrzydłem ustalił Mateusz Radecki.

Miedź Legnica - Śląsk Wrocław 0:5

Bramki: Robak (14, 29), Chrapek (16), Cotra (34), Radecki (70)