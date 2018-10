Czerwony Śląsk, za mocna Legia





Foto: PAP/Adam Warżawa Legia wygrała we Wrocławiu

Legia wykonała zadanie. Pokonała we Wrocławiu Śląsk 1:0 po golu Cafu. Bardzo dobrze zagrała zwłaszcza w pierwszej połowie. W drugiej zdjęła nogę z gazu, choć gospodarze przez ostatnie pół godziny musieli radzić sobie w dziesięciu.

Legia od pierwszej minuty wzięła się do roboty na poważnie. Przycisnęła, była szybsza i bardziej zdecydowana. Jakby momentalnie chciała zaznaczyć golem swoją obecność we Wrocławiu. Im dłużej trwał mecz, tym mistrzowie Polski stwarzali sobie groźniejsze sytuacje.



Strzelał Cafu, swoją szansę miał Michał Kucharczyk, ale najbardziej aktywny był Sebastian Szymański. Jeszcze w 23. minucie jego strzał obronił Jakub Słowik, ale kilkanaście minut później bramkarz Śląska się nie popisał. Szymański huknął z wolnego w słupek. Słowik rzucił się do piłki jakoś tak mało zdecydowanie, dopadł do niej Cafu i było 1:0.



Legia stosowała prosty sposób na Śląsk: gdy traciła piłkę, jej piłkarze we dwóch, a nawet trzech doskakiwali do rywala, a w ataku preferowała grę krótkimi, szybkimi podaniami.

Odpuścili

Po przerwie goście spuścili nieco z tonu, gra się wyrównała. Może Śląsk dopiąłby swego i wyrównał, ale od 60. minuty musiał grać w dziesięciu, bo czerwoną kartę za brutalny faul na Arturze Jędrzejczyku otrzymał Arkadiusz Piech.



Od tego momentu legioniści starali się przede wszystkim nie dopuścić do zagrożenia pod swoją bramką. Udało im się, w piątym kolejnym meczu nie przegrali i razem z Lechią przewodzą tabeli. Mają po 21 punktów. Jagiellonia 19, ale ona gra w niedzielę.

Śląsk Wrocław – Legia Warszawa 0:1 (0:1)

Bramka: 0:1 Cafu (34)



Śląsk Wrocław: Jakub Słowik – Łukasz Broź, Piotr Celeban, Wojciech Golla, Dorde Cotra – Robert Pich (83. Farshad Ahmadzadeh), Jakub Łabojko (46. Augusto), Michał Chrapek (74. Mateusz Radecki), Mateusz Cholewiak – Arkadiusz Piech, Marcin Robak

Legia Warszawa: Radosław Cierzniak - Mateusz Wieteska, Artur Jędrzejczyk, Adam Hlousek - Dominik Nagy (90+1. Sandro Kulenovic), Marco Vesovic, Andre Martins, Cafu, Sebastian Szymański, Michał Kucharczyk (80. Cristian Pasquato) – Jose Kante (69. Carlitos).