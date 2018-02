Obroniony karny na wagę punktu. Bramkarz bohaterem Śląska





Foto: PAP/Maciej Kulczyński Słowik uratował punkt dla Śląska

Jakub Słowik bohaterem Śląska w debiucie trenera Tadeusza Pawłowskiego. Bramkarz wrocławian obronił rzut karny w końcówce meczu z Górnikiem Zabrze i to jemu koledzy zawdzięczają remis 1:1. W innym niedzielnym meczu - między Piastem Gliwice i Wisłą Kraków też podział punktów, tyle że tam padł wynik 0:0.

Zwolnienie z posady trenera Śląska Jana Urbana dziwić nie mogło. Drużyna z Górnego Śląska nie prezentuje się w tym sezonie dobrze, a czarę goryczy przelały dwie tegoroczne porażki z Cracovią i Legią.

Na efekt nowej miotły liczono już w niedzielnym meczu z Górnikiem Zabrze. I rzeczywiście, nie przegrać się udało, ale zdobyty punkt jest mocno szczęśliwy.

Kosztowne pudło Angulo

Cracovia przerwała fatalną serię z Legią Cracovia... czytaj dalej » We Wrocławiu goście na prowadzenie wyszli bardzo szybko za sprawą strzału z najbliższej odległości obrońcy Michała Koja.

W ogóle Górnik był w tym meczu zdecydowanie lepszy. To on dominował, niemal non stop okupował połowę rywala, ale drugiego gola strzelić nie mógł. Albo jego piłkarzom brakowało precyzji, albo dobrze spisywał się Słowik. Marnowane okazje w końcu się zemściły, kiedy do wyrównania doprowadził strzałem głową Arkadiusz Piech.

Zabrzanie mogli sobie pluć w brodę, bo zamiast wysokiego prowadzenia, mieli tylko remis 1:1. W końcówce piłkarze Marcina Brosza mieli jeszcze jedną, wymarzoną szansę na zwycięstwo. Po zagraniu ręką w polu karnym Marcina Robaka otrzymali rzut karny. Ten jednak zmarnował najlepszy strzelec ligi Hiszpan Igor Angulo. Jego lekkie uderzenie wybronił Słowik.

W Gliwicach nie strzelali

W drugim niedzielnym spotkaniu z 15:30 z dolnych rejonów tabeli wygrzebać próbował się Piast. Gliwiczanie na własne boisko i mecz z Wisłą Kraków wybiegli podbudowani ubiegłotygodniowym zwycięstwem nad Lechią Gdańsk 2:0.

Tym razem po pełną pulę sięgnąć się nie udało, a z przebiegu spotkania podział punktów wydaje się być sprawiedliwy.

Źródło: PAP/Andrzej Grygiel Wisła wyjeżdza z Gliwic z punktem

Pierwsza część należała do piłkarzy Piasta, druga do Wisły, ale żadnej z drużyn przewagi udokumentować się nie udało. Goście mecz kończyli w osłabieniu po tym, jak z boiska z czerwoną kartką wyleciał Zoran Arsenić.

Śląsk - Górnik 1:1

Bramki: Piech (66) - Koj (8)

Śląsk: Jakub Słowik – Mariusz Pawelec, Piotr Celeban, Tim Rieder, Mateusz Lewandowski – Adrian Łyszczarz (46. Arkadiusz Piech), Augusto, Michał Chrapek (46. Sito Riera), Kamil Vacek (82. Igors Tarasovs), Robert Pich - Marcin Robak.



Górnik: Tomasz Loska – Paweł Bochniewicz, Mateusz Wieteska, Dani Suarez, Michał Koj - Damian Kądzior (89. Adam Wolniewicz), Maciej Ambrosiewicz, Szymon Żurkowski, Rafał Kurzawa - Łukasz Wolsztyński (79. Marcin Urynowicz), Igor Angulo

Piast - Wisła 0:0

Piast: Jakub Szmatuła - Martin Konczkowski, Uros Korun, Jakub Czerwiński, Marcin Pietrowski - Sasa Zivec (72. Joel Valencia), Tomasz Jodłowiec, Tom Hateley, Gerard Badia (88. Konstantin Vassiljev) - Karol Angielski (62. Michal Papadopulos), Mateusz Szczepaniak.



Wisła: Michał Buchalik - Jakub Bartkowski, Marcin Wasilewski, Zoran Arsenić, Maciej Sadlok - Rafał Boguski (71. Kamil Wojtkowski), Tomasz Cywka (71. Tibor Halilovic), Nikola Mitrović, Pol Llonch, Jesus Imaz (86. Denys Bałaniuk) - Carlitos.