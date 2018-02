Strzelił samobója, później odkupił winy. Grad goli w Niecieczy





Dwa razy prowadzili jedni, raz drudzy. Były ładne gole, był i kuriozalny samobój. W pierwszym meczu 23. kolejki ekstraklasy działo się bardzo dużo. Ostatecznie Korona Kielce zremisowała na wyjeździe z Sandecją Nowy Sącz 3:3.

Co ciekawe, dla ekipy z województwa świętokrzyskiego było to drugie kolejne spotkanie rozgrywane na stadionie w Niecieczy. W minionym tygodniu pokonali tam (3:0) miejscową Termalikę Bruk-Bet, a teraz przyszło im mierzyć się z Sandecją, która rozgrywa tam domowe potyczki.

Tym razem najmniejszy obiekt w ekstraklasie nie okazał się dla Korony tak szczęśliwy. Piłkarze Gino Lettieriego wracają z wyjazdu z punktem. Tylko, albo aż punktem.

Cios za cios

Piątkowy mecz rozpoczął się dla przyjezdnych w sposób wymarzony. Nie minęło dziesięć minut, a oni już prowadzili. Technicznym dośrodkowaniem popisał się Bartosz Rymaniak, a precyzyjnie z kilkunastu metrów głową uderzył Goran Cvijanović.

Stare problemy Piasta. Jaga ma gola kolejki, a może i rundy Jagiellonia... czytaj dalej » Był to gol rzadkiej urody. Tyle tylko, że Sandecja długo straty nie rozpamiętywała. Wyrównał Filip Piszczek, który trafił niemal w samo okienko bramki rywali.

A co na to Korona? Znów znalazła argument, by do szatni zejść z prowadzeniem. W zamieszaniu w polu karnym najsprytniejszy był Nika Kacharava. Złocisto-krwiści byli z przodu, ale to chyba mocno ich rozluźniło - po zmianie stron gola stracili niemal natychmiast. Ich bierną postawę w obronie wykorzystał Michal Piter-Bućko.

Raz do złej, raz do dobrej

Druga część gry to dla Korony komedia pomyłek. Dość powiedzieć, że kolejnego gola strzeliła sobie sama. I to w sposób niezrozumiały. Po zagraniu z głębi pola do piłki biegł jeden z piłkarzy Sandecji w asyście obrońcy Korony Pape Diawa, a z bramki wyszedł golkiper gości Zlatan Alomerović. W efekcie futbolówkę trafił tylko Senegalczyk. Ale nie tak jak chciał. Skierował ją do własnej bramki.

To nie był koniec dziwnych przypadków w tym meczu.

Już kilka minut później Diaw swoje winy odkupił. Znów trafił do siatki, ale tym razem do tej właściwej. Emocjonalny rollercoaster dla kibiców obu drużyn trwał w najlepsze.

Ostatecznie w Niecieczy skończyło się wynikiem 3:3 i podziałem punktów.

Korona pozostała na piątym miejscu w tabeli. Sandecja o oczko awansowała - teraz jest 13.

Sandecja - Korona 3:3

Bramki: Piszczek (23), Piter-Bućko (48), Diaw (sam. 71) - Cvijanović (8), Kacharava (40), Diaw (81)

Sandecja: Michał Gliwa - Adrian Basta, Dawid Szufryn, Płamen Kraczunow, Patrik Mraz - Adrian Danek (85. Wojciech Trochim), Michal Piter-Bućko, Jakub Gric, Maciej Małkowski (66. Tomasz Brzyski) - Aleksandyr Kolew, Filip Piszczek.



Korona: Zlatan Alomerovic - Bartosz Rymaniak, Radek Dejmek, Elhadji Pape Diaw, Ken Kallaste - Jakub Żubrowski, Mateusz Możdżeń (74. Marcin Cebula), Ivan Jukić (66. Oliver Petrak), Goran Cvijanović (66. Zlatko Janjić), Jacek Kiełb - Nika Kaczarawa.