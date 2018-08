Coś się ruszyło w Pogoni i Arce. Premierowe gole





Pogoń i Arka doczekały się w końcu bramek w ekstraklasie. Do zwycięstw to jednak nie wystarczyło. W czwartej kolejce oba zespoły zremisowały u siebie po 1:1. Szczecinianie z Cracovią, a gdynianie z Górnikiem Zabrze.

W meczu z Cracovią bramkę dla Pogoni zdobył w pierwszej połowie z rzutu karnego Adam Frączczak. Goście wyrównali w 67. minucie po trafieniu Rumuna Cornela Rapy, który jeszcze kilkanaście dni temu był piłkarzem Pasów.



Oba zespoły pozostały na dwóch ostatnich miejscach w lidze. Szczecinianie mają jeden punkt, a krakowianie - dwa.

Źródło: PAP/Marcin Bielecki Pierwsza taka radość w tym sezonie Pogoni

Uratowali punkt

Podobnie jak Pogoń premierowego gola w sezonie wbiła Arka. Dokonał tego w spotkaniu z Górnikiem Michał Janota. Piłkarz występujący poprzednio w Stali Mielec, znany z efektownych bramek, pokonał bramkarza rywali strzałem z dystansu w 88. minucie. Wówczas ustalił wynik na 1:1, goście prowadzili bowiem od końca pierwszej połowy po trafieniu - w drugim meczu z rzędu - Hiszpana Daniego Suareza.



Zabrzanie ostatni kwadrans grali w osłabieniu, po drugiej żółtej kartce dla Adriana Gryszkiewicza. Arka ma trzy punkty, a Górnik sześć.

Źródło: PAP/Marcin Gadomski Janota bohaterem Arki

Grają pucharowicze

Legię zbił mistrz Luksemburga Kto by pomyślał,... czytaj dalej » Najciekawiej powinno być w niedzielę. Prowadzący w tabeli Piast podejmie Legię, a wicelider Lech Poznań zagra u siebie z beniaminkiem Zagłębiem Sosnowiec.



Piast i Lech to jedyne zespoły, które po trzech kolejkach miały komplet punktów. W najbliższej serii przed teoretycznie trudniejszym zadaniem staną gliwiczanie.



Podopiecznych byłego selekcjonera Waldemara Fornalika czeka o godzinie 15.30 starcie z broniącą tytułu Legią. Wprawdzie warszawski zespół nie zachwyca na początku sezonu, ale na papierze ma najsilniejszą kadrę w Polsce, ze sprowadzonym latem królem strzelców ekstraklasy Hiszpanem Carlitosem na czele.



Gliwiczanie w poprzednim sezonie do ostatniej kolejki walczyli o utrzymanie, ale po letniej przerwie spisują się bez zarzutu.

Beniaminek w Poznaniu

Lech w tarapatach. Nie zrobił nic Bezbarwny Lech... czytaj dalej » Tempa nie zwalnia także Lech. Kolejorz, trenowany od niedawna przez Ivana Djurdjevica (poprzednio szkoleniowca rezerw tego klubu, a wcześniej piłkarza poznańskiej drużyny), również w niedzielę podejmie beniaminka z Sosnowca. Zagłębie Dariusza Dudka w poprzedniej kolejce zdobyło pierwsze ligowe punkty - pokonało u siebie Pogoń 3:0.



Legia i Lech grają w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europejskiej, podobnie jak Jagiellonia Białystok - wszystkie te drużyny przegrały swoje czwartkowe spotkania.



Wicemistrzowie Polski z Białegostoku podejmą w niedzielę sąsiada z tabeli Zagłębie Lubin.



Kolejkę zakończy poniedziałkowe starcie mających po cztery punkty Korony Kielce ze Śląskiem Wrocław.