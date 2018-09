Wpadka Wisły Kraków. Ograł ją przedostatni zespół





Zaskakujące otwarcie dziewiątej kolejki ekstraklasy. Prowadząca w tabeli Wisła Kraków nie radziła sobie w meczu z przedostatnią Pogonią Szczecin i ostatecznie przegrała na jej boisku 1:2.

Wisła to największa sensacja rozgrywek. Punktowała solidnie, prezentowała ofensywny futbol, przed wyjazdem do Szczecina strzeliła siedemnaście goli. Pogoń była jej całkowitym przeciwieństwem. Do piątku nie potrafiła wygrać ani jednego spotkania, u siebie tylko dwa razy zremisowała.

Dwa razy Buksa

Każda zła seria musi mieć swój koniec. Przed starciem z liderem kibice Pogoni myśleli zapewne nieśmiało o jej przetrwaniu. Miło zaskoczeni byli już przed przerwą. Ich zawodnicy potrafili zdominować Wisłę, oddawali sporo strzałów, a co najważniejsze - trafili.

Prowadzenie objęli w czternastej minucie. Po błędzie obrony gości podanie Ricardo Nunesa wykorzystał Adam Buksa, który - co ciekawe - jest wychowankiem Białej Gwiazdy. 22-letni napastnik dał się we znaki swojemu klubowi też po przerwie. Już w pierwszej akcji skutecznie wykończył kontrę.

Od tego momentu wiadomo było, że wiślakom będzie szalenie trudno wyszarpać choćby punkt. Tym bardziej że gospodarze wciąż byli groźniejsi. Po jednej z akcji Buksa mógł zapisać na koncie hat-tricka i "zamknąć" mecz, ale trafił w słupek.

Krakowianie uzyskali przewagę dopiero w końcówce. Portowcy w końcu popełnili błąd i do ich bramki trafił Jesus Imaz. Pogoń trochę się zachwiała, ale nie dała już sobie zadać kolejnego ciosu i utrzymała prowadzenie do ostatniego gwizdka.

Pogoń Szczecin - Wisła Kraków 2:1

Bramki: Buksa (14-głową), Buksa (47) - Jesus Imaz (83-głową).

