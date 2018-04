Zwycięstwo Pogoni przy pełnych trybunach. W Płocku zdecydował karny





Święto na trybunach, święto również na boisku. Pogoń zwycięstwem 2:0 z Sandecją Nowy Sącz uczciła obchody 70. urodzin klubu. W Płocku Zagłębie wygrało 2:1 po podyktowanym w 90. minucie rzucie karnym.

Okrągłe urodziny Pogoń obchodziła dokładnie tydzień temu w Gliwicach. Dlatego dopiero w sobotę klub mógł zorganizować obchody na swoim stadionie. Frekwencja dopisała. Na trybunach zasiadło ponad 15 tysięcy kibiców.



Nie zawiedli również gospodarze. Przed przerwą trafił Ricardo Nunes. W 50. minucie podwyższył Adam Buksa po dosyć przypadkowym podaniu Rafała Murawskiego. W ten sposób szczecinianie są niemal pewni utrzymania w ekstraklasie. Mają dziewięć punktów przewagi nad przedostatnim Bruk-Betem (gra w niedzielę z Cracovią).



Sandecja od dawna jest na dnie tabeli z 28 punktami i tylko pięcioma zwycięstwami. Do bezpiecznego 14. miejsca, zajmowanego przez Lechię (jej rywalem w poniedziałek będzie Śląsk), traci sześć oczek.

W Szczecinie był również prezes PZPN Zbigniew Boniek (z prawej)

Ręka w 90. minucie

Gospodarze prowadzili od 30. minuty. Rzut karny wykorzystał Nico Varela, który chwilę wcześniej został sfaulowany przez Mateusza Matrasa. O tym, że arbiter podyktował jedenastkę, zdecydowała wideoweryfikacja (VAR).



Siedem minut później Zagłębie wyrównało po akcji Jakuba Maresa i Patryka Tuszyńskiego. Ten pierwszy popędził lewym skrzydłem i podał do napastnika lubinian, który z kilku metrów wbił trzeciego gola w sezonie.



Na kolejną bramkę trzeba było czekać do 90. minuty. Piłka po strzale Jarosława Kubickiego trafiła w rękę obrońcy płocczan Arkadiusza Recy. Z rzutu karnego zwycięstwo gościom zapewnił Filip Starzyński.



To drugie zwycięstwo Zagłębia w grupie mistrzowskiej. Wcześniej zespół Mariusza Lewandowskiego ograł na wyjeździe Legię (1:0) i przegrał w poprzedniej kolejce u siebie z Lechem (0:1).



Płocczanie w sobotę przegrali po raz pierwszy od końca lutego. W tabeli pozostali na czwartym miejscu. Zagłębie jest szóste.

Zagłębie znalazło sposób na Wisłę Płock Pogoń Szczecin - Sandecja Nowy Sącz 2:0 (1:0)

Bramki: Ricardo Nunes (41.), Adam Buksa (50.)



Pogoń: Łukasz Załuska - Cornel Rapa (90. Hubert Matynia), Sebastian Rudol, Lasza Dwali, Ricardo Nunes - Spas Delew (80. David Niepsuj), Rafał Murawski, Kamil Drygas, Jakub Piotrowski, Adam Frączczak - Adam Buksa (70. Łukasz Zwoliński).

Sandecja: Michał Gliwa - Jakub Bartosz, Płamen Kraczunow (72. Jonatan Straus), Grzegorz Baran, Bartłomiej Kasprzak - Maciej Małkowski, Damir Sovsic (57. Aleksandyr Kolew), Michal Piter-Bucko, Wojciech Trochim, Pawlo Ksionz (81. Adrian Danek) - Filip Piszczek.(PAP)



Wisła Płock - KGHM Zagłębie Lubin 1:2 (1:1)

Bramki: Nico Varela (30. - karny) - Patryk Tuszyński (37.), Filip Starzyński (90. - karny)



Wisła: Thomas Daehne - Cezary Stefańczyk, Adam Dźwigała, Damian Byrtek, Arkadiusz Reca - Nico Varela, Dominik Furman, Damian Szymański (88. Bartłomiej Sielewski), Jakub Łukowski (66. Konrad Michalak), Semir Stilic - Jose Kante (90. Oskar Zawada).

KGHM Zagłębie: Dominik Hładun - Sasa Balic, Maciej Dąbrowski, Lubomir Guldan, Alan Czerwiński - Mateusz Matras (61. Adam Matuszczyk), Jarosław Kubicki, Filip Jagiełło, Filip Starzyński, Jakub Mares (73. Arkadiusz Woźniak) - Patryk Tuszyński (84. Łukasz Moneta).