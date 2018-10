Lider dopiął swego, punkt uratował w końcówce





Foto: PAP/Andrzej Grygiel | Video: PAP Lechia uratowała w Gliwicach punkt

Po emocjach związanych z rozgrywkami reprezentacji w Lidze Narodów do gry wróciła ekstraklasa. W pierwszym meczu dwunastej kolejki Piast zremisował na własnym boisku z Lechią 1:1. Punkt dla gdańszczan w samej końcówce uratował rezerwowy Lukas Haraslin.

Obie ekipy w ostatnim czasie grały w kratkę, ale wystarczało to, by znajdować się w ścisłej czołówce ligowej tabeli. Ba, gdańszczanom dawało to miejsce w fotelu lidera. Gliwiczanie zajmowali miejsce tuż za podium, ale różnice były na tyle niewielkie, że wygrany piątkowego pojedynku mógł być pewien prowadzenia w lidze.

Zasłużone prowadzenie

Dobra dyspozycja w domowych meczach (cztery zwycięstwa w pięciu ostatnich meczach) oraz perspektywa wdrapania się na sam szczyt świetnie podziałały na Piasta. Piłkarze ze Śląska mieli wielką ochotę do gry. Szczególnie aktywni byli Gerard Badia, Jorge Felix i przede wszystkim Joel Valencia.

To właśnie ten ostatni zapracował dla gospodarzy na pierwszego gola. Ekwadorczyk ruszył prawą stroną, wpadł w pole karne i dał się sfaulować Błażejowi Augustynowi. Rzut karny bardzo pewnie na trafienie zamienił Aleksandar Sedlar.

Źródło: PAP/Andrzej Grygiel Zlatan Alomerović nie miał szans

Lechia otrzymała cios, więc musiała coś zmienić. I próbowała. Głównie skrzydłami, ale zagrożenia w polu karnym Piasta z tego nie było.

Rezerwowy dał punkt

Niedługo po przerwie trener gości Piotr Stokowiec poszedł na całość i na boisko posłał dwóch napastników - Artura Sobiecha i Jakuba Araka. Ten drugi doszedł w końcu do wybornej sytuacji strzeleckiej, ale głową uderzył obok słupka.

Chwilę wcześniej sprawę wyniku mógł i powinien zamknąć Piast. Z szybką kontrą ruszyli Valencia i Michal Papadopoulos, ale ten pierwszy dogrywał niedokładnie.

Jak się okazało, niewykorzystana sytuacja nie uszła gliwiczanom płazem. Na cztery minuty przed końcem prostopadle w pole karne zagrał Patryk Lipski, a tam świetnym wykończeniem popisał się kolejny z rezerwowych Lukas Haraslin.

W Gliwicach podział punktów.

Piast - Lechia 1:1

Bramki: Sedlar (30) - Haraslin (85)