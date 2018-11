Rzut rożny, potem zabójcza kontra. Piast za plecami lidera





Foto: PAP/Andrzej Grygiel | Video: PAP Piast minimalnie lepszy od Wisły

Piast pokonał w Gliwicach Wisłę Kraków 2:0 i wskoczył na drugie miejsce w tabeli ekstraklasy. Piłkarze Waldemara Fornalika strzelali gole we wszystkich czternastu meczach trwającego sezonu.

Wielkie emocje w Gdyni. Pogoń wyrwała zwycięstwo Arka podniosła... czytaj dalej » Gospodarze do spotkania z Białą Gwiazdą podeszli podrażnieni. W miniony wtorek, mimo że zaprezentowali się nieźle, odpadli po serii rzutów karnych z Legią Warszawa z Pucharu Polski.

Atak za atakiem

Tamto niepowodzenie świetnie na nich podziałało. Na Wisłę rzucili się od pierwszych minut i pod bramką Mateusza Lisa raz po raz robiło się gorąco. Kilka razy zabrakło szczęścia, kilka razy dokładności, aż w końcu udało się trafić.

Z rzutu rożnego bardzo precyzyjnie dośrodkował Tom Hateley, a głową mocno i precyzyjnie uderzył Patryk Dziczek. Piast bardzo sumiennie na tego gola zapracował, prowadził w pełni zasłużenie. Zresztą tego, że gliwiczanie choć raz trafią do siatki, można było być pewnym. Był to ich czternasty ligowy mecz i we wszystkich choć raz pokonywali bramkarzy rywali.

Źródło: PAP/Andrzej Grygiel Patryk Dziczek (z lewej) otworzył wynik meczu

Po zmianie stron działo się mniej. Goniąca wynik Wisła częściej gościła na połowie rywali, ale była od Piasta zdecydowanie mniej konkretna.

Najbliżej wyrównania był Dawid Kort. Rezerwowy przyjezdnych huknął z 30 metrów, a piłka z wielką siłą odbiła się od poprzeczki bramki strzeżonej przez Frantiska Placha. Pomocnik mógł się tylko złapać za głowę, to mógł być piękny gol.

Piast wiedział jak się bronić. Na dodatek na kilka minut przed końcem wyprowadził zabójczą kontrę. Wynik na 2:0 ustalił, przebywający na boisku od ledwie dwóch minut, Patryk Sokołowski. Piast przerwał tym samym serię trzech ligowych remisów.

Piłkarze Waldemara Fornalika wskoczyli na drugie miejsce w tabeli, Wisła jest piąta. Prowadzi Lechia Gdańsk.

Piast Gliwice - Wisła Kraków 2:0

Bramka: Dziczek (23), Sokołowski (88)